Trump baut seine Führung gegen Harris aus! Startet im November der stärkste Krypto Bull Run aller Zeiten?

Eigentlich können sich Kryptoanleger in den letzten Tagen ja wirklich nicht beschweren. Der Bitcoin allein ist in den letzten 5 Handelstagen um über 13 Prozent angestiegen. Der Kurs liegt aktuell oberhalb von 66.000 US-Dollar. Das Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar ist nur noch 10 Prozent entfernt.

Beinahe ein Katzensprung bei dieser Marktlage und dem Rückenwind des Uptobers. Ein Ereignis, das vielen Anlegern allerdings ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, ist die US-Präsidentschaftswahl, die am 5. November, also heute in 3 Wochen, stattfindet. Ihr Ausgang könnte bestimmen, in welche Richtung sich der gesamte Kryptomarkt in den nächsten Wochen entwickelt.

(Der Bitcoin-Kurs entwickelt sich in den letzten Tagen hervorragend - Quelle: coinmarketcap.com)

Trump sichert sich die Swing States

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, insbesondere Deutschland, wählen die Wähler im Prinzip nicht den Präsidenten direkt, sondern Wahlmänner. Alle Wahlmänner aus allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika bilden dann das sogenannte Electoral College, das schlussendlich den Präsidenten wählt.

Da es gewisse Bundesstaaten gibt, die ohnehin so gut wie immer die Demokraten oder die Republikaner wählen, konzentriert sich ein großer Teil des Wahlkampfes auf die sogenannten Swing States. Da sind Staaten, die traditionell unentschlossen sind und deren Wahlentscheidungen somit praktisch das Ergebnis bestimmen, und heute scheint Trump ein neuerlicher Sieg in einem Swing State gelungen zu sein!

BREAKING: Trump has taken the lead in Wisconsin. pic.twitter.com/ds3m7ANtNY - Polymarket (@Polymarket) October 14, 2024

Laut aktueller Berichte, sowohl von Polymarket auf X (ehemals Twitter) als auch verschiedener deutscher Medienberichte hat Donald Trump in Wisconsin ebenso wie in Michigan die Führung übernommen. Somit hat er erneut 2 wichtige Swing States auf seine Seite gezogen. Diese könnten am großen Tag in 3 Wochen entscheidend für den Ausgang der Wahl sein.

Auch auf Polymarket liegt Trump meilenweit in Führung

Noch viel größer als in den Swing States ist aber der Vorsprung, den Donald Trump auf Polymarket hat. Auf dieser dezentralen Plattform können Anleger mit Kryptowährungen weltweit auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl wetten. Noch vor einigen Wochen lagen beide Kontrahenten dabei gleichauf, doch jetzt konnte Trump dort einen unglaublichen Vorsprung ausbauen.

BREAKING: Trump now leads Harris by 15.6% pic.twitter.com/3si2gtpvfw - Crypto Rover (@rovercrc) October 15, 2024

Über 15 Prozent führt Donald Trump auf der Plattform jetzt vor Kamala Harris! Obwohl es wohl nach wie vor auf ein enges Rennen zwischen den beiden Kandidaten herauslaufen wird, mehren sich die Zeichen, dass Trump die Wahl gewinnen könnte. Darauf hoffen insbesondere viele Analysten, die dem Bitcoin die unglaublichsten Kurshöhen im Falle seiner Präsidentschaft zutrauen.

Bei Kamala Harris als erster US-Präsidentin befürchten die meisten Analysten hingegen, dass der Kryptomarkt einen verheerenden Crash hinlegen könnte. Ein Coin, der in beiden Fällen gute Chancen auf hohe Gewinne bietet, aber im Falle von Trumps Wahlsieg auf unglaubliche Höhen explodieren könnte, ist Crypto All-Stars ($STARS).

Crypto All-Stars hat unabhängig von der Wahl enormes Potenzial

Crypto All-Stars gehört zu den wenigen Coins, die in jeder Marktlage hohe Gewinne erzielen könnten. Das liegt daran, dass auch im Fall einer Präsidentschaft von Harris, der Kryptomarkt sich früher oder später erholen wird.

Und Crypto All-Stars bzw. das zugehörige MemeVault-Ökosystem haben dabei das Potenzial, eine nie gekannte Innovation auf den Markt zu bringen. Denn erstmals wird damit das Staking verschiedener großer Meme Coins in einem einzigen Pool ermöglicht, egal auf welcher Blockchain die jeweiligen Coins angesiedelt sind. Da $STARS dabei als offizieller Token und Bindeglied fungiert, hat der Coin damit auch die Chance auf eine unglaubliche Kursexplosion. $STARS gilt im MemeVault nämlich auch als Rendite-Multiplikator. Je mehr $STARS ein Anleger hält, desto höher die Staking-Rendite.

(Crypto All-Stars bringt eine bislang nie gekannte Innovation auf den Kryptomarkt - Quelle: cryptoallstars.io)

Sollte Donald Trump Präsident werden und der oft prognostizierte Bull Run tatsächlich starten, könnte $STARS Gewinne in Höhe von bis zu x50 erzielen. Doch selbst bei Harris immer unwahrscheinlicher werdendem Wahlsieg wäre das Potenzial von Crypto All-Stars hoch, was schon die hohe Nachfrage während des aktuellen $STARS-Vorverkaufs zeigt, Anleger, die dieses Potenzial nutzen möchten, haben aber nur noch wenige Stunden Zeit. Danach erhöht sich der Vorverkaufspreis der Token und ein Teil des Gewinnpotenzials ist damit vielleicht für immer dahin.

