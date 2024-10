EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 15. Oktober 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen, das auf die Erkundung von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert ist, freut sich, weitere Fortschritte bei der Exploration von spodumenreichen Pegmatiten (SRPs) in seinem Lithiumprojekt Arapaima, einem strategisch positionierten, 64.000 Hektar großem Liegenschaftspaket, bekannt zu geben. Highlights Umfangreicher Landbesitz: Spark besitzt auf 64.359 Hektarn äußerst aussichtsreiches Erdreich für SRPs. Es ist das größte zusammenhängende Liegenschaftspaket eines einzelnen Unternehmen im Lithium Valley.

Außergewöhnliches geologisches Potenzial: Die Geologie des Gebiets stützt sich auf ergiebige G4-Granit-Intrusionen und strukturell günstige Grundgebirgsformationen, die unter einer flachen Regolithdeckschicht im Umkreis von 15 km von wichtigen Lithium-Erschließungsprojekten liegen, darunter das Projekt Grota do Cirilo von Sigma Lithium, das Bandeira-Projekt von Lithium Ionic und das Das Neves-Projekt von Atlas Lithium.

Das neue australische Explorationsunternehmen Si6 meldete vor kurzem (siehe die vollständige Meldung von Si6 vom 12. August 2024 hier ) vielversprechende Ergebnisse geochemischer Bodenanalysen auf einer Streichenlänge von etwa 3 km auf dem angrenzenden Lithiumprojekt Padre Paraíso.

Diese Meldung bestätigt wieder einmal Sparks These zur Geologie (siehe Details aus Sparks Pressemitteilung vom 4. Oktober 2024 hier ), gemäß derer ein bedeutendes Potenzial für SRP unter der flachen Regolith-Deckschicht von Sparks umfangreichem Liegenschaftspaket besteht. Vor allem erweitert sich dadurch das Gelände mit außergewöhnlichem SRP-Lithium-Explorationspotenzial weit östlich der etablierten Produzenten und Entwickler im Lithium Valley.

Zielgenerierung: Das geologische Team von Spark hat mit Hilfe fortschrittlicher Fernerkundungs- und Multispektraltechniken sowie mit neu aufbereiteten geophysikalischen und geochemischen Daten aus dem öffentlichen Bereich vorrangige Explorationsziele entwickelt.



Abbildung 1 - Regionale Lagekarte des brasilianischen Lithium Valley To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/226722_2d6fe1a1745e6a67_002full.jpg Abbildung 1 veranschaulicht die Ausdehnung des brasilianischen "Lithium Valley" im Verhältnis zu den bekannten Pegmatitvorkommen innerhalb der ostbrasilianischen Pegmatitprovinz. Sie unterstreicht die zentrale, strategische Lage des 64.359 Hektar großen, zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals und seine Nähe zu den wichtigsten Lithium-Förderern und fortgeschrittenen Erschließungsprojekten in dieser schnell aufstrebenden, weltweit bedeutenden Lithiumregion.



Abbildung 2 - Karte des 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Liegenschaftspakets von Spark Energy Minerals To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/226722_2d6fe1a1745e6a67_003full.jpg Abbildung 2 zeigt das 64.359 Hektar große zusammenhängende Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals in Bezug auf wichtige lithium-fördernde Minen und Entwicklungsprojekte, darunter das Padre Paraíso Project von Si6 Metals. Eine vereinfachte geologische Karte im Hintergrund zeigt die zentrale Lage der fruchtbaren G4-Granit-Intrusionen zusammen mit dem Grundgebirge aus Schiefer und Granit-Gneis-Komplexen an. Auf der Karte sind auch die Gebiete mit einer flachen Regolith-Deckschicht verzeichnet, was das Explorationspotenzial innerhalb dieser Zonen unterstreicht. Ergebnisse von Si6: Die Lithiumanomalien, die auf dem Lithiumprojekt Padre Paraiso von Si6 entdeckt wurden, konzentrieren sich auf die Salinas-Formationszone, bei der von Pegmatit-Intrusionen ausgegangen wird. Dieses geologische Umfeld begünstigt eine Lithiummineralisierung, wie sie typischerweise in Lithiumlagerstätten im Gebiet des Lithium Valley zu finden ist, darunter die MRE für Colina von Latin Resources und das Grota do Cirilo-Projekt von Sigma. Da die Liegenschaften zwischen Padre Paraiso von Si6 und Arapaima von Spark miteinander verbunden sind, geht das Explorationsteam davon aus, dass sich diese geologische Formation auch auf dem Grund von Spark befindet. Um diese Theorie zu beweisen, müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Das Bodenprobenahmeprogramm von Si6 wurde im Sommer abgeschlossen.Sie wurden in einem zuvor identifizierten Pegmatit-Korridor mit einer Länge von etwa 3 km und einer Breite von 800 m durchgeführt. Frühere Oberflächen- und Erdbohrproben hatten hier starke Lithiumanomalien von bis zu 401ppm Li 2 O2 ergaben. Die Untersuchungen haben mehrere Zonen mit erhöhten Lithiumwerten im Vergleich zur Umgebung identifiziert. Der höchste aufgezeichnete Wert betrug 140 ppm Li und wurde im mittleren östlichen Teil des Pegmatitkorridors gefunden (siehe Korridor in Abbildung 3 unten).



Abbildung 3 - Gezoomte Karte der Liegenschaften von Spark Energy Minerals in Bezug auf das Lithiumprojekt Padre Paraso von Si6 To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/226722_2d6fe1a1745e6a67_004full.jpg Abbildung 3 zeigt das 64.359 Hektar große zusammenhängende Liegenschaftspaket von Spark Energy Minerals und verdeutlicht die Lage des Padre Paraso Projekts von Si6 Metals im Verhältnis zu Sparks angrenzenden Liegenschaften sowie dem damit verbundenen anomalen Li-Korridor. Jon Hill, VP Exploration von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Wir beglückwünschen unseren Nachbarn Si6 Metals zu den kürzlich gemeldeten positiven Explorationsergebnissen, die weitere eindeutige Daten zur Unterstützung unserer geologischen Interpretation liefern. Demnach erstreckt sich die lithiumhaltige Geologie von SRP unter einer flachen Regolithdeckschicht weit östlich der bekannten Hauptlagerstätten. Der 3 km lange Trend anomalen Lithiums im Boden, wie von Si6 Metals gemeldet, kommt nun zu den bereits gemeldeten Anomalien in Bezug auf Lithium- und Leitelemente in regionalen Flusssedimenten hinzu, ebenso wie zu den Vorkommen von Spodumen-Partikeln in Proben regionaler Schwermineralkonzentrate, wie in den offiziellen Veröffentlichungen des CPRM von 2016 und 2023 dargelegt1&2. Unser Team verfeinert weiterhin aktiv seine multidisziplinäre Zielgenerierung und feldbasierten Explorationsaktivitäten." Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals, fügte hinzu: "Die jüngsten Entwicklungen in unserem Lithiumprojekt Arapaima in Verbindung mit den viel versprechenden Ergebnissen von Si6 Metals bestätigen unsere strategische Position im brasilianischen Lithium Valley. Unser umfangreiches 64.359 Hektar großes Landpaket, das als größter zusammenhängender Besitz in der Region bestätigt wurde, positioniert Spark an der Spitze der Lithiumexploration in diesem weltweit bedeutenden Gebiet. Wir freuen uns über das Potenzial, das dies für unsere Aktionäre und die Zukunft der nachhaltigen Energieressourcen darstellt." Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19 Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016 Qualifizierte Person Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742 Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/226722 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/226722

