Ripple (XRP): Kein Momentum! Macht XRP überhaupt noch Sinn?

Mit einem Kursplus von rund 2 Prozent in den letzten 24 Stunden steigt Bitcoin über 67.000 US-Dollar. Derweil fällt XRP in einem soliden Gesamtmarkt um rund 0,7 Prozent. Die Kursgewinne in der vergangenen Woche stehen hier bei rund 3 Prozent, schwächer als Bitcoin, Ethereum, Solana oder auch Dogecoin in der Top 10. Erneut bleibt XRP hinter den stärksten Kryptowährungen zurück.

Es mangelt hier schlichtweg an Momentum. Macht XRP in 2024 also keinen Sinn mehr?

Ist es zu spät, um XRP zu kaufen?

Bereits rund 11 Prozent Kursverluste im laufenden Jahr sprechen hier eine deutliche Sprache. Denn schauen wir uns die Top 10 im digitalen Währungsmarkt an, ist damit XRP klares Schlusslicht. Alle anderen Kryptowährungen konnten hier eine positive Rendite erzielen, mitunter 125 Prozent wie Toncoin (TON).

Ein Investment in XRP ging auch 2024 mit hohen Opportunitätskosten einher, obgleich Krypto-Analysten und XRP-Fans immer wieder eine Trendwende heraufbeschwören - die es bis dato jedoch nicht gibt.

Besonders schön wird dies am folgenden Chart deutlich - dem Handelspaar gegen Bitcoin. Denn hier befindet sich XRP in einem signifikanten Abwärtstrend und könnte zeitnah wieder die Verlaufstiefs testen. Ohne eine klare Trendwende macht XRP für Krypto-Anleger wenig Sinn. Denn fast immer in den vergangenen Jahren wäre BTC als vergleichsweise stabiles Investment und führende Kryptowährung auch renditetechnisch die bessere Wahl gewesen.

Ripple Alternative: Flockerz über 700.000 $ - was steckt dahinter?

Wer aktuell bei XRP zu wenig Momentum sieht oder eben ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis sucht, wirft mitunter einen Blick auf Meme-Coins. Denn kaum ein Marktsegment performte zuletzt so stark wie die Spaßwährungen. Kein Wunder, dass es hier auch immer wieder neue Projekte mit einem innovativen Ansatz gibt.

Flockerz stellt eine vielversprechende Neuerung im Bereich der Meme-Coins dar, die das Konzept der Dezentralisierung mit Community-Beteiligung kombiniert. Das Zentrum von Flockerz ist das sogenannte "Vote-to-Earn"-Prinzip, das den Token-Inhabern nicht nur ermöglicht, an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, sondern sie auch dafür belohnt. Meme-Coins wie Flockerz basieren oft auf einer breiten Community. Doch im Gegensatz zu vielen Projekten, die hauptsächlich auf Spekulation setzen, bringt Flockerz eine funktionale Komponente in Form einer dezentralen autonomen Organisation ein. Dies erlaubt es den Nutzern, direkt über wichtige strategische Schritte abzustimmen.

Eine der größten Herausforderungen für Meme-Coins ist oft die fehlende aktive Mitbestimmung. Flockerz begegnet dieser Kritik, indem es den Besitzern von FLOCK-Tokens echte Entscheidungsgewalt gibt. Die Abstimmungsmöglichkeiten erstrecken sich auf eine Vielzahl von Themen, von neuen Funktionen über Token-Burnings bis hin zu Marketingstrategien. Durch die Abstimmung erhalten die Teilnehmer zusätzliche FLOCK-Tokens, was einen Anreiz zur aktiven Mitgestaltung bietet. Die Governance ist dabei transparent, die Stimmkraft eines Nutzers wird durch seine Token-Menge bestimmt, sodass die Dezentralisierung gestärkt wird.

Ein weiterer Fokus von Flockerz liegt auf der langfristigen Entwicklung und dem Wachstum des Projekts. Die Token-Verteilung wurde gezielt so gestaltet, dass sie Marketing, Staking und die DAO gleichermaßen fördert. Ein erheblicher Teil der Token fließt in Marketingmaßnahmen und die Sicherstellung von Liquidität auf zentralen und dezentralen Börsen, um den Handel zu erleichtern.

Mit einer strukturierten Roadmap und einer globalen Marketingkampagne plant Flockerz zugleich, die Aufmerksamkeit zu gewinnen und die Community stetig zu erweitern.

Wer sich früh am Presale beteiligen möchte, kann aktuell noch günstig einsteigen. In rund 24 Stunden wird der Preis erneut steigen - über 700.000 US-Dollar wurden schon investiert. Der Kauf von FLOCK gelingt über die offizielle Website mit einem Tausch von ETH/USDT/BNB gegen FLOCK. Anschließend ist direkt das Staking möglich, für eine aktuelle Rendite von über 2000 Prozent APY.

