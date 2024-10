ANANDA Scientific Inc., ein forschungsorientiertes Biotech-Pharmaunternehmen, gab heute den Beginn einer klinischen Studie zur Evaluierung von Nantheia ATL5 bekannt, ein Prüfpräparat, das Cannabidiol (CBD) unter Nutzung der proprietären Verabreichungstechnologie von ANANDA in Kombination mit Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) für seine potenzielle Wirksamkeit bei der Behandlung einer gleichzeitig auftretenden Opioidgebrauchsstörung (OUD) und chronischer Schmerzen verwendet. (Clinical Trials.gov Kennung: NCT06544291)

Die Studie wird an der Yale School of Medicine durchgeführt und vom Prüfarzt Joao P. De Aquino, M.D., Director of the Pain and Addiction Interaction Neurosciences (PAIN) Laboratory und Assistant Chief of Inpatient Psychiatry an der Yale School of Medicine, geleitet. Die Finanzierung dieser Studie erfolgt durch einen Zuschuss des National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Das Hauptziel dieser Studie ist die Untersuchung des therapeutischen Potenzials von Nantheia ATL5 in Kombination mit THC bei der Linderung von Schmerzen und durch Reize hervorgerufenem Verlangen bei Patienten mit OUD und chronischen Schmerzen. Das sekundäre Ziel besteht darin, festzustellen, ob die Zugabe einer THC-Dosis die Wirkung von Nantheia ATL5 (CBD) allein verändert.

Dabei handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Cross-Over-Studie mit Teilnehmern, die auf stabilen Dosen von Methadon gehalten werden und nach dem Zufallsprinzip Einzeldosen von Nantheia ATL5 (CBD 200 mg, 400 mg oder Placebo) mit THC (5 mg, 10 mg oder Placebo) erhalten.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ANANDA, um diesen Prozess in Gang zu bringen", so Dr. De Aquino. "Das Verständnis, wie das Arzneimittel in Kombination mit niedrigen Dosen von THC zusammenwirken könnte, um Patienten mit OUD und chronischen Schmerzen zu helfen, könnte zu erheblichen Fortschritten bei der Behandlung dieser schwächenden Erkrankungen führen."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Dr. De Aquino und der Yale School of Medicine im Rahmen dieser wichtigen Studie für unser Prüfpräparat Nantheia ATL5", so Sohail R. Zaidi, CEO von ANANDA. "Diese klinische Studie ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen unserer klinischen Entwicklungsbemühungen, die sich auf Opioidabhängigkeit konzentrieren, bei der eine nicht süchtig machende Therapie einen erheblichen medizinischen Mangel darstellt."

ÜBER NANTHEIA ATL5

Nantheia ATL5 ist ein Prüfpräparat, das Cannabidiol in Kombination mit der proprietären Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von ANANDA verwendet. Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass die Liquid Structure-Verabreichungstechnologie von ANANDA (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd in Jerusalem, Israel) die Wirksamkeit, gleichmäßige Absorption und Stabilität von Cannabidiol verbessert.Nantheia ATL5 ist ein orales Produkt mit 50 mg Cannabidiol pro Softgel-Kapsel.

Über ANANDA Scientific

ANANDA Scientific ein führendes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung lebensverändernder Medikamente zur Transformation der neuropsychiatrischen Gesundheit konzentriert. Das Unternehmen führt derzeit hochkarätige klinische Studien durch, bei denen therapeutische Indikationen, wie PTBS, radikulopathische Schmerzen, Angstzustände, Opioidkonsumstörungen und Raucherentwöhnung evaluiert werden. Die patentierte Verabreichungstechnologie des Unternehmens sorgt für eine hohe Bioverfügbarkeit, Wasserlöslichkeit und Haltbarkeitsstabilität der Verbindungen.ANANDA Scientific widmet sich der Herstellung wirksamer, hochwertiger pharmazeutischer Produkte, die das Leben der Patienten verbessern.

