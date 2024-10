Die Ethereum Foundation verkauft Bitcoins im Wert von fast 260.000 US-Dollar!

Der Kryptomarkt befindet sich bereits wieder in bester Stimmung. Die letzten Tage gingen mit hohen Kursgewinnen bei Bitcoin, aber auch bei Ethereum einher. Der Ether-Kurs hat allein seit letzten Donnerstag beinahe 10 Prozent an Gewinnen erzielt. Für andere Coins sah es sogar noch deutlich besser aus. So starke Kurssteigerungen sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass der Kurs weiter steigen könnte. Während einige Anleger die Gelegenheit nutzen und noch kräftig kaufen vor dem Run, stoßen aber andere ihre Bestände ab.

(In den letzten Tagen ist der Ether-Kurs stark angestiegen - Quelle: Tradingview.com)

Warum verkauft die Ethereum Foundation massiv ETH?

Die Ethereum Foundation wurde von Vitalik Buterin selbst mitgegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die dazu dient, Ethereum zu stärken und die Blockchain voranzutreiben. In diesem Rahmen werden von der Organisation auch zahlreiche Forschungen, Entwicklungen und Projekte betrieben.

Heute hat die Ethereum Foundation allerdings eine hohe Summe Ether verkauft, wie Lookonchain auf X (ehemals Telegram) aufzeigte. Konkret handelt es sich um 100 $ETH im Wert von 258.000 US-Dollar. Im Jahr 2024 hat sie insgesamt sogar 3.966 $ETH im Wert von 11 Mio. US-Dollar verkauft. Viele Anleger glauben, dass das bedeutet, die gemeinnützige Organisation ginge von einem Crash in Ethereum aus! Aber kann das der Wahrheit entsprechen?

The EthereumFoundation sold 100 $ETH($258K) at $2,580 again 1 hour ago.EthereumFoundation has sold a total of 3,966 $ETH($11M) at an average price of $2,765 this year.https://t.co/eZVq7QeY3O pic.twitter.com/uYwPrIgZxv - Lookonchain (@lookonchain) October 15, 2024

Die Antwort ist natürlich nein. Denn die Ethereum Foundation unterstützt und entwickelt zahlreiche Projekte mit Bezug auf den Kryptomarkt. Daher dienen die Verkäufe oft nur der Finanzierung dieser und der reinen Kapitalbeschaffung. Der "Uptober" dürfte also auch bei Ethereum keineswegs abgesagt sein, auch wenn sich der Kurs derzeit deutlich schwächer entwickelt als der von Bitcoin. Dafür könnte aber einer von Ethereums Layer-2-Coins bald extrem hohe Renditen erzielen, wenn man Analysten glaubt. Der Name des Coins ist Pepe Unchained ($PEPU) und sein Renditepotenzial ist unglaublich hoch.

Pepe Unchained könnte bald durch die Decke gehen

Was Pepe Unchained so besonders macht, oder zumindest einer der Gründe dafür ist, dass der Coin schon eine riesige Community von über 50.000 Anlegern aufgebaut hat, ist seine eigene Blockchain. Diese wird als Layer-2-Lösung das Ethereum-Ökosystem erweitern. Pepe Unchained ist also der erste Meme Coin, der eine eigene Layer 2 mitbringt, weshalb Anleger bereits fast 20 Millionen Dollar investiert haben, um von Anfang an dabei zu sein.

Trotzdem fliegt der Coin noch immer unter dem Radar der meisten Wale. Das bedeutet, sobald sich die unglaubliche Erfolgsgeschichte von $PEPU nach dem ICO herumgesprochen hat, könnte die Nachfrage in kürzester Zeit explodieren, wodurch frühe Investoren mit extrem hohen Renditen belohnt werden könnten.

(Noch fliegt $PEPU unter dem Radar der meisten Wale, aber wahrscheinlich nicht mehr lange - Quelle: pepeunchained.com)

Die $PEPU-Chain ermöglicht bis zu 100 x schnellere Transaktionen zu deutlich niedrigeren Gebühren als Ethereum. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis zahlreiche Entwickler ihre dApps und Token auf der Layer 2 launchen, wodurch sich schon bald ein ähnlich großes Ökosystem wie auf der Base Chain entwickeln könnte. Die $PEPU-Token würden dabei eine zentrale Rolle spielen. Damit stehen die Chancen gut, dass $PEPU zu einer der 50 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte. Ein früher Einstieg würde sich in dem Fall also lohnen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.