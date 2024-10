Larry Williams mit Weltrekord! Und wie die Top-Breakout-Strategien arbeiten...

Anzeige / Werbung

Die schnellste und höchste Performance erzielt man mit Breakouts

Die größten Tradinggewinne und stärksten Performances haben legendäre Trader ua verschiedensten Ländern fast durch die Bank weg mit Ausbruchs-Strategien (Breakouts) gemacht. Dabei nutzen die Strategien explosive Marktsituationen aus, in denen sich Märkte gehäuft nicht nur schnell, sondern auch stark in eine Richtung bewegen. Bis heute legendär sind die 11.376% von Larry Williams, die er 1987 in der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft (Robbins Worldcup Trading Championship) erhandelte. Ich selbst erlebte Larry in meinen Anfängen live und war so beeindruckt, dass ich mich fortan stark von seiner statistisch basierten Herangehensweise an die Märkte inspirieren ließ. 2013 belegte ich selbst den dritten Platz bei dem gleichen renommierten Wettbewerb - der Robbins Worldcup Trading Championship in der Kategorie Futures.

Larry nutzte damals auch Breakout-Strategien in Kombination mit einem aggressiven Moneymanagment (Kelly Formel). In seiner Kapitalkurve aus dem Jahr 1987 kann man wunderbar sehen, was Breakouthandel mit sich bringt: Und zwar nicht nur schnelle und hohe Gewinne, sondern auch überdurchschnittlich hohe Schwankungen. Und genau letzteres ist für die meisten privaten Trader, die sich mit Breakout-Trading versuchen, der Nagel am Sarg. Mental ist es unheimlich schwierig bis kaum auszuhalten, große zwischenzeitliche Verluste zu durchleben und mit einer generellen Trefferquote von meist um die 30-33% umzugehen. Wir sehen in der damaligen Kapitalkurve Draw Downs von round about 70%. In Relation zu den 11.376% Profit sind das Peanuts, aber in der ge- und erlebten Praxis eines privaten Traders sind das zu große Schwankungen. Die meist kleinen Konten halten solche Schwankungen mathematisch genauso wenig aus, die die Psyche der Trader dies tut. Die gute Nachricht ist: Es bildet zwar eine absolute Ausnahme, doch Breakout-Ansätze verursachen nicht alle gigantisch große Draw Downs und weisen niedrige Trefferquoten auf. Lies unter der Equity weiter, um zu erfahren, welcher Breakout-Ansatz über 5 1/2 Dekaden stetig überdurchschnittlich performte, dabei aber minimalste Schwankungen und eine außergewöhnlich hohe Trefferquote hatte.

Ich selbst habe in den letzten 26 Jahren ein gigantisches Portfolio von selbst entwickelten Strategien an den Start gebracht. Darunter sind auch Breakout-Strategien, die auch bei mir die absoluten Pacemaker sind. Doch im Fall meiner RW Miracles Strategie ist nicht nur die Performance mit 2080 Dollar durchschnittlichem Gewinn pro Trade und ca. 68.000 Dollar durchschnittlich pro Jahr außergewöhnlich gut, nein: die Trefferquote liegt bei unglaublichen 72% und der Maximale Draw Down ist bei 20.838 Dollar gelegen. Die Strategie verdient also außergewöhnlich viel, schwankt dabei aber absolut minimal. Damit ist diese High-Performance-Strategie auch absolut geeignet für Trader mit kleinen Konten und wenig Zeit. Denn die Umsetzung ist mit etwa 5 Minuten pro Trade und bei kalendarischer Planbarkeit super kundenfreundlich.

