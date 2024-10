RevBits hat seine Zero-Trust-Netzwerklösung durch die neue Funktion Remote Browser Isolation (RBI) verstärkt.

Einer aktuellen Marktstudie von Verizon zufolge sind Angriffe auf Webanwendungen an 26 aller Sicherheitsverletzungen beteiligt und sind damit das zweithäufigste Angriffsmuster. Um diesen Angriffsvektor zu adressieren, müssen Unternehmen den Schutz ihrer Netzwerke verstärken und zugleich ihren Mitarbeitern eine ungehinderte Nutzung des Internets ermöglichen.

RevBits Zero Trust Network Remote Browser Isolation ist eine wegweisende Lösung für das Zugriffsmanagement, um die IAM-Infrastruktur von Unternehmen zu verbessern. Die Lösung bietet nun Sicherheit beim Besuch von Websites und anderen Internetaktivitäten über das Remote Browser Isolation-Modul und gewährleistet zugleich die Zugriffskontrolle für die Nutzung von Ressourcen und Diensten durch Mitarbeiter und Dritte über die Kernfunktionen von ZTN.

RevBits RBI, das auf Chromium und Firefox aufbaut, stellt auf Basis der Network Vector Rendering-Technologie einen sicheren Mechanismus für Benutzer bereit, mit dem sie Websites besuchen und mit ihnen interagieren können. Dank RBI können die Mitarbeiter Websites besuchen, ohne dass Administratoren bestimmte URLs einer Whitelist hinzufügen müssen. Außerdem finden Websitebesuche auf sichere Weise in einer isolierten Cloud-Umgebung statt. Mit RevBits RBI erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, das Internet uneingeschränkt zu nutzen, während das Unternehmen besser vor webbasierten Angriffen geschützt ist.

Remote Browser Isolation von RevBits bietet:

Einen ungehinderten Internetzugang mit der erwarteten Geschwindigkeit ohne spürbare Latenz

Keine Begrenzung der offenen Browsertabs

Benutzerüberwachung durch Video- und Tastendruckprotokollierung

Sperrung von schädlichen URLs

Live-Streaming der Internetaktivitäten von Benutzern für Admins

"RevBits überblickt die gesamte Bedrohungslandschaft", so Mucteba Celik, CTO bei RevBits. "Zu diesem Zweck werden wir auch künftig Lösungen entwickeln, die unsere Kunden noch umfassender schützen können. Dem Administrator geben wir nun die Möglichkeit, seine Netzwerke vor webbasierten Angriffen abzusichern, während die Mitarbeiter das Internet uneingeschränkt nutzen können und der Zugriff auf Websites, deren Nutzung gegen die Richtlinien des Unternehmens verstößt, überwacht wird."

Über RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das seinen Kunden einen überragenden Schutz und Service bietet. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, US-Bundesstaat New York, und betreibt Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Belgien und Jordanien.

Zum Angebot von RevBits gehören RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network und RevBits Deception Technology. Nähere Informationen unter RevBits.

