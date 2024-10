© Foto: Henning Kaiser - dpa



Trotz der Gewinnwarnung zeigt sich Vorstandsvorsitzender Sebastian Schulte optimistisch, den Karren sauber aus dem Dreck zu ziehen. Nur eine Woche nach der Hiobsbotschaft zeigte er den Anlegern den Weg aus der Krise auf.Das es nicht läuft in der Automobilbranche ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die Krise ist auch nicht spurlos am Motorenbauer Deutz vorbeigegangen. Daher hat der SDAX-Konzern am Tag der Deutschen Einheit die Notbremse gezogen und eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Als Grund für die Warnung gab Deutz an, das Absatz und Auftragseingang im dritten Quartal unter den Erwartungen lagen. Der neue Ausblick Der Motorenhersteller rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Umsatz …