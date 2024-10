Die Bank of America verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Gewinnrückgang, der jedoch geringer ausfiel als von Experten prognostiziert. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 81 Cent entspricht. Trotz des Rückgangs übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Die Erträge der Bank stiegen leicht auf 25,3 Milliarden Dollar, was auf eine robuste Geschäftsentwicklung hindeutet.

Herausforderungen und Marktreaktionen

Als Hauptgründe für den Gewinnrückgang wurden erhöhte Betriebskosten und eine gesteigerte Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle genannt. Diese Faktoren hatten bereits im Vorquartal das Ergebnis belastet. Trotz der Herausforderungen reagierte der Aktienmarkt positiv auf die Quartalszahlen. Im vorbörslichen Handel verzeichnete die Aktie der Bank of America einen Anstieg, was das Vertrauen der Investoren in die Widerstandsfähigkeit des Finanzinstituts widerspiegelt.

