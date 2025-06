EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München



24.06.2025 / 17:49 CET/CEST

Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München Erneut hohe Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

Dividende unverändert bei 10 Cent je Aktie München, 24. Juni 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute ihre 28. ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form in München abgehalten. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 70,7 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR vertreten (Vorjahr: 73,4 Prozent).



Vor dem Hintergrund eines anhaltend herausfordernden Wirtschaftsumfelds verzeichnete die Gesellschaft 2024 einen Rückgang des Konzernumsatzes von 3,7 Prozent auf 174,9 Mio. EUR bei einem um 23,9 Prozent auf 23,7 Mio. EUR gestiegenen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), welches im Vorjahr durch den Sondereffekt aus dem Verkauf der HSM belastet war.



Aufgrund der damit insgesamt dennoch guten Unternehmensentwicklung im Vorjahr, stimmte die Hauptversammlung für eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividendenausschüttung von 0,10 EUR je ausstehender Aktie.



Neben den regelmäßig auf den ordentlichen Hauptversammlungen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Wahl des Abschlussprüfers sowie der Billigung des Vergütungsberichts, stand eine Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems der Vorstände und über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie der entsprechenden Satzungsänderung an.



Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2 99,97 Prozent

Tagesordnungspunkt 3a 98,27 Prozent

Tagesordnungspunkt 3b 97,72 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 98,81 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 98,89 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 93,31 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 98,58 Prozent

Tagesordnungspunkt 8 99,76 Prozent



"Ringmetall ist trotz des aktuell anspruchsvollen Umfelds solide in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Zwar haben sich die leicht gesunkenen Volumina auf die Marge ausgewirkt, insgesamt verlief die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal jedoch stabil", erklärt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Nach Jahren erheblicher externer Belastungen wie Pandemie, geopolitischen Spannungen sowie hohen Energiepreisen und Zinsen bleibt das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd. Der Geschäftsverlauf im ersten Quartal entsprach weitestgehend unseren Erwartungen."



Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.



Kontakt:

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de



Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China und den USA vertreten.



24.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

