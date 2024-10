AECO-Experten erhalten bereits in der Entwurfs- und Planungsphase Zugriff auf die umfangreichen, verlässlichen Georeferenzdaten von Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Geoinformationssystemen (GIS) und Standortinformationen, und Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), ein weltweit führender Anbieter von Building Information Modeling (BIM)-Technologie für die Architektur-, Ingenieur-, Bau- und Betriebsbranche (AECO), erweitern ihre strategische Allianz. Mit dieser neuesten Integration werden die verlässlichen Georeferenzdaten von Esri in Autodesk Forma eingeführt, um die frühen Entwurfs- und Planungsphasen für AECO-Experten zu transformieren.

Bisher haben AECO-Experten in der Planungsphase eine Reihe von Tools verwendet, was häufig zu Ineffizienzen und Datenverlusten führte. Die Integration von ArcGIS-Daten in Autodesk Forma begegnet diesen Herausforderungen, indem sie von Anfang an zusammenhängende, konsistente räumliche Daten und Analysen bereitstellt. Die kombinierten Stärken von GIS- und BIM-Technologien in der frühen Entwurfs- und Planungsphase ermöglichen den Teams erweiterte Kartierungsfunktionen und eine bessere Zusammenarbeit, was zur Verringerung der Projektkosten und zur Verkürzung der Zeitpläne beitragen kann.

"Esri freut sich sehr über die Ausweitung der Partnerschaft mit Autodesk. Damit bieten wir unseren gemeinsamen Kunden ein nahtloses Erlebnis, indem wir erstmals die Leistungsfähigkeit von GIS und BIM über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zur Verfügung stellen", sagte Kathleen Kewley, Esri-Direktorin für die globale Geschäftsentwicklung im AEC-Bereich.

Durch die Integration von ArcGIS-Daten in Autodesk Forma haben Architekten und Planer schon bei Beginn der Planung unmittelbar Zugriff auf umfassende geografische Informationen. Dazu gehören die ArcGIS-Grundkarten von Esri und ausgewählte ArcGIS Living Atlas of the World-Datenebenen die führende Sammlung globaler geografischer Informationen. Diese Integration ermöglicht GIS-Teams und Architekten eine nahtlose Zusammenarbeit, schnellen Zugriff auf Daten sowie Feedback in Echtzeit, was zu besseren Entscheidungen und Projektergebnissen führt.

"Durch die Partnerschaft mit Esri haben wir uns darauf festgelegt, unseren Kunden die unübertroffene geografische Perspektive zu bieten, die ArcGIS in den AECO-Projektworkflow einbringt", sagte Eric DesRoche, Direktor für Infrastruktur-Geschäftsstrategie bei Autodesk. "Mit den kontextbezogenen Daten von Esri können Architekten und Planer beim Entwerfen ihrer Projekte in Autodesk Forma den Standort und die Nachhaltigkeit berücksichtigen, was zu widerstandsfähigeren Projekten führt, die lokalen Gemeinschaften besser dienen."

Anfang des Jahres wurden Esris ArcGIS-Grundkarten in Autodesk Civil 3D und Autodesk AutoCAD integriert, sodass Architekten, Ingenieuren, Planern und Bauunternehmern detaillierte Geodaten und Kartierungsfunktionen zur Verfügung stehen. Die Integration von ArcGIS-Daten in Autodesk Forma ist der jüngste Schritt der strategischen Allianz zur Vereinheitlichung von GIS und BIM und bietet AECO-Experten einen echten geschäftlichen Nutzen.

Weitere Informationen zum nächsten Schritt der Allianz von Esri und Autodesk finden Sie unter go.esri.com/forma.

