Die Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie zeigt sich am 16. Oktober 2024 weiterhin robust, trotz der jüngsten Herausforderungen am Markt. Der Aktienkurs notiert derzeit bei 53,15 EUR, was einem leichten Rückgang von 2,03% gegenüber dem Vortag entspricht. Dennoch konnte das Unternehmen in den letzten 30 Tagen einen Zuwachs von 4,37% verzeichnen, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,2 Milliarden Euro bleibt Recordati ein bedeutender Akteur im Pharmasektor.

Dividendenrendite und Finanzkennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Recordati eine Dividende von 1,26 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,50% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 21,64 angegeben, was auf eine solide Bewertung des Unternehmens hindeutet. Trotz der aktuellen Marktschwankungen bleibt die

