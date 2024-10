Die MTU Aero Engines AG sorgte am Dienstag für Aufsehen an der Börse. Basierend auf vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2024 hob der Triebwerkshersteller seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBIT von über einer Milliarde Euro, was deutlich über der bisherigen Prognose von 0,95 bis 0,98 Milliarden Euro liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in allen Geschäftsfeldern wider, trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds.

Aktie erreicht neues Allzeithoch

Die Ankündigung löste eine Kursrallye aus. Die MTU-Aktie sprang im XETRA-Handel um 5,9 Prozent auf 306,60 Euro und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch bei 308,30 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 288,10 Euro. Die starke Performance basiert auf einem vorläufigen bereinigten Umsatz von 5,29 Milliarden Euro in den ersten drei Quartalen, wobei das OEM-Segment und die zivile Instandhaltung besonders zur positiven Entwicklung beitrugen. Die vollständigen Geschäftszahlen werden am 24. Oktober 2024 veröffentlicht.

