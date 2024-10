Die MTU Aero Engines AG verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs erreichte mit 314,80 Euro ein neues Rekordhoch, was das wachsende Vertrauen der Investoren in den Münchner Triebwerkshersteller widerspiegelt. Trotz des kostspieligen Rückrufs von Triebwerken für Airbus-Jets prognostiziert das Unternehmen für 2024 einen Gewinn von über einer Milliarde Euro im operativen Geschäft. Diese positive Entwicklung wird durch die Lieferengpässe der großen Flugzeugbauer begünstigt, da Airlines verstärkt Ersatzteile für ältere Triebwerke benötigen.

Fortschritte beim Triebwerksrückruf

Der laufende Rückruf von etwa 3.000 Triebwerken zeigt ermutigende Fortschritte. Die Reparaturzeiten konnten von anfänglich 150 auf durchschnittlich 100 Tage reduziert werden. Obwohl noch rund 450 Airbus A320neo-Flugzeuge am Boden bleiben, erwartet MTU eine schrittweise Verbesserung der Situation. Diese Entwicklungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

