DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Halbleiterwerte unter Abgabedruck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während die chinesischen Börsen leichte Aufschläge verzeichnen, geht es am Handelsplatz Tokio deutlich nach unten. Wie bereits an der Wall Street, so stehen auch in Asien Halbleiterwerte unter Abgabedruck, nachdem der niederländische Halbleiterausrüster ASML vor schwächeren Einnahmen im Jahr 2025 gewarnt hatte.

In Tokio gibt der Nikkei-Index kräftig um 1,8 Prozent ein, belastet von kräftigen Verlusten bei Chipwerten. So knicken Lasertec um 13,4 Prozent ein und Tokyo Electron um 9,6 Prozent.

Auch in Südkorea stehen Halbleiterwerte auf den Verkaufslisten der Anleger. Sk Hynix verlieren 1,7 Prozent und Samsung Electronics 2,3 Prozent. Der Kospi gibt 0,7 Prozent nach.

In China setzt sich der volatile Handel der vergangenen Wochen fort. Die Börsen haben sich von Abgaben zu Handelsbeginn wieder erholt und notieren nun im Plus. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland steigt der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent.

Für Bewegung am Markt sorgen weiter die von Peking angekündigten Konjunkturmaßnahmen, um die schwache Wirtschaft wieder anzukurbeln und den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen. Die Märkte warten auf eine Pressekonferenz der chinesischen Regierung in dieser Woche, um mehr Details über Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor und die Wirtschaft zu erfahren, so UOB Global Economics & Markets Research Team.

In Syndey gibt der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach. Die Aktie des Rohstoffriesen Rio Tinto gibt 1,2 Prozent nach. Der Bergbaukonzern hat im dritten Quartal etwas mehr Eisenerz in seinen australischen Betrieben produziert, gleichzeitig aber vor dem dortigen Inflationsdruck gewarnt. Zudem senkte der Konzern die jährliche Produktionsschätzung für seine kanadischen Eisenerzbetriebe. Auch die Aktie des Wettbewerbers BHP gibt 1,0 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.297,90 -0,2% +9,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.174,03 -1,8% +19,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.614,60 -0,7% -1,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.214,01 +0,4% +8,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.501,77 +0,9% +23,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.610,70 +0,4% +11,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.631,82 -0,6% +12,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:47 % YTD EUR/USD 1,0889 -0,0% 1,0892 1,0897 -1,4% EUR/JPY 162,53 -0,0% 162,53 162,62 +4,4% EUR/GBP 0,8330 -0,0% 0,8332 0,8342 -4,0% GBP/USD 1,3072 -0,0% 1,3074 1,3063 +2,7% USD/JPY 149,24 +0,0% 149,21 149,26 +5,9% USD/KRW 1.362,94 +0,4% 1.362,94 1.361,94 +5,0% USD/CNY 7,1073 +0,4% 7,1073 7,1109 +0,1% USD/CNH 7,1267 -0,1% 7,1339 7,1286 +2,0% USD/HKD 7,7684 +0,0% 7,7677 7,7679 -0,5% AUD/USD 0,6692 -0,1% 0,6702 0,6706 -1,7% NZD/USD 0,6062 -0,0% 0,6062 0,6078 -4,1% Bitcoin BTC/USD 67.005,30 +0,9% 66.437,95 65.686,80 +53,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,89 70,58 +0,4% +0,31 +0,3% Brent/ICE 74,52 74,25 +0,4% +0,27 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.666,71 2.662,66 +0,2% +4,06 +29,3% Silber (Spot) 31,63 31,51 +0,4% +0,12 +33,0% Platin (Spot) 996,87 989,00 +0,8% +7,87 +0,5% Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,5% +0,02 +10,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

