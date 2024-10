Die Aixtron-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg und gehörte zu den Spitzenwerten im MDAX. Auslöser für den Aufschwung war die Nachricht über eine mögliche Direktfinanzierung des US-Chipkonzerns Wolfspeed durch die US-Regierung in Höhe von 750 Millionen Dollar. Wolfspeed, ein wichtiger Kunde von Aixtron, plant mit diesen Mitteln den Ausbau der Siliziumkarbid-Produktion in den USA. Zusätzlich erwartet das Unternehmen Investitionen von 750 Millionen Dollar durch ein Konsortium von Investmentfonds sowie eine Steuerrückerstattung von einer Milliarde Dollar. Diese Entwicklung weckt Hoffnungen auf eine verbesserte Auftragslage für Aixtron, dessen Aktienkurs in diesem Jahr bisher unter Druck stand.

Analysten sehen Potenzial trotz Herausforderungen

Trotz des aktuellen Kursanstiegs bleibt die Lage für Aixtron herausfordernd. Branchenexperten verweisen auf ein kurzfristig schwieriges Geschäftsumfeld, insbesondere aufgrund der aktuellen Schwäche im Elektroautomarkt. Dennoch sehen Analysten Potenzial für die Aixtron-Aktie. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 24,04 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Die technologische Stärke von Aixtron im Bereich der SiC-Anlagen wird als wichtiger Faktor für zukünftiges Wachstum gesehen, insbesondere mit Blick auf die steigende Nachfrage nach effizienten Chips für E-Autos und erneuerbare Energien.

Anzeige

Aixtron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aixtron-Analyse vom 16. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Aixtron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aixtron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Aixtron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...