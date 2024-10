Nel ASA, der norwegische Wasserstoffspezialist, verzeichnete im dritten Quartal 2024 eine Umsatzsteigerung von 21 Prozent auf 366 Millionen NOK im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz dieser positiven Entwicklung blieb das Unternehmen mit einem Verlust von 0,07 NOK je Aktie hinter den Analystenerwartungen zurück. Der Auftragsbestand sank um 20 Prozent im Jahresvergleich auf 1,872 Milliarden NOK. Dennoch zeigt sich Nel-CEO Håkon Volldal optimistisch und verweist auf erste Anzeichen einer Marktverbesserung.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Die Nel-Aktie steht unter Druck und hat in den letzten drei Monaten über 40 Prozent an Wert eingebüßt, was die angespannte Lage im Wasserstoffsektor widerspiegelt. Analysten der Royal Bank of Canada bewerten die Aktie jedoch weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 12 NOK. Nel setzt auf seine bewährte Technologie und den Ausbau der Produktionskapazitäten, um von einem erwarteten Marktaufschwung zu profitieren. Mit einer soliden Finanzposition und einer wachsenden Pipeline von Projekten bleibt das Unternehmen zuversichtlich, in den kommenden Perioden größere Aufträge zu gewinnen.

