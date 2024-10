Ubitus K.K. (im Folgenden Ubitus), ein führender Cloud Streaming-Anbieter, wurde am 10. Oktober 2024 für das GENIAC Programm des japanischen Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) und der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ausgewählt. Dieses Programm soll "die Erforschung der Post-5G Informations- und Kommunikationssysteminfrastruktur die Entwicklung des Post-5G Informations- und Kommunikationssystems" vorantreiben. Über diese Initiative wird Ubitus ein 405B AI Large Language Model (LLM) für Tourismus und kulturelle Inhalte entwickeln, das als Open Source betrieben wird.

Das ehrgeizige, sechsmonatige Projekt beinhaltet ein Training mit 256 High-Spec NVIDIA H100 GPUs. Es werden drei wichtige ostasiatische Sprachen unterstützt -Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von KI-unterstützten Lösungen für den Tourismus.

Transformation des Tourismus mit KI-unterstützten Lösungen

Da die Anzahl der Touristen und ausländischen Arbeitnehmer ständig wächst, hat die japanische Regierung im Februar 2024 die "Generative AI Accelerator Challenge (GENIAC)" gestartet. Ubitus tat sich bei dieser öffentlichen Ausschreibung mit einem Plan hervor, sein Projekt auf dem Llama 3.1 405B LLM zu basieren. Das Projekt bietet 200 Milliarden Worte in Chinesisch, Japanisch und Koreanisch für das Vortraining. Dann wird das Modell für F&A verfeinert, die sich auf den Tourismus beziehen. Durch die Einbeziehung von Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Technologie sollen Reiseinformationen in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Echtzeit-Empfehlungen, kulturelle Tipps und Übersetzungsdienste.

Ubitus arbeitet bei der Datenerhebung mit Deepreneur zusammen, wobei traditionelles Mandarin und Koreanisch in den Verantwortungsbereich von Ubitus fallen, während Deepreneur sich mt Japanisch befasst. Zur Kommerzialisierung integriert Ubitus das Modell in die Dienste von örtlichen Regierungsbehörden, Transportunternehmen und Anwendungen mit Bezug zum Tourismus. Dies stärkt die Beziehung zwischen Reisenden und örtlichen Kommunen.

Open-Source Initiative und breitere Anwendungen

Um globale KI-Innovationen voranzutreiben, wird Ubitus das 405B LLM als Open-Source verfügbar machen. Weltweit sind Entwickler eingeladen, neue Anwendungen und Lösungen für mehrsprachige Kommunikation zu erkunden. Das Modell von Ubitus bietet eine kostengünstigere Alternative zu Mainstream-Optionen wie GPT-4o. Es fördert die digitale Transformation über Branchen hinweg, wie zum Beispiel in Bereichen wie Kundenservice, Bildung und Gesundheitswesen, wo die Verständigung in der Landessprache unerlässlich ist.

"Wir freuen uns über die Unterstützung der japanischen Regierung," sagte Wesley Kuo, CEO von Ubitus. "Diese Initiative zeigt, wie sehr wir uns für die nächste Welle der KI-Innovation in Ostasien einsetzen. Indem wir dieses fortschrittliche Sprachmodell entwickeln, möchten wir nicht nur bahnbrechende Neuerungen im Tourismus einführen, sondern auch in anderen Bereichen, wo Sprache und kulturelle Verständigung eine wesentliche Rolle spielen."

Für Ubitus ist diese Finanzierung ein wichtiger Meilenstein und stärkt die Führungsposition des Unternehmens in der Cloud-Technologie und der KI-Innovation.

Generative AI Accelerator Challenge (GENIAC) https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101790.html

Über Ubitus

Ubitus K.K. ist ein auf GPU-Virtualisierung, Cloud-Lösungen und Streaming-Plattformen spezialisierter Technologieführer. Der Fokus liegt auf außergewöhnlichen Cloud- und KI-Diensten, die dem Kunden Mehrwert bieten. Mithilfe von leistungsstarken GPUs hat Ubitus ein vielfältiges Angebot von KI-Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel UbiGPT (Taiwan LLM), Ubi Anchor (AI anchor), Ubi-chan (AI avatar) und UbiArt (Software für die Generierung von Bildern und Videos). Ubitus erstellt maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Dank der Cloud Gaming-Lösungen von Ubitus können Nutzer AAA-Gaming auf zahlreichen Geräten genießen. Das umfassende Game Development Kit (GDK) und die Game-Bibliothek bieten eine One-Stop-Lösung für schnelle Bereitstellung für internationale Kunden, die sich für Cloud Gaming interessieren. Für Metaverse-Anwendungen verfügt Ubitus über umfangreiche globale Ressourcen für die Bereitstellung über die Cloud für das Streamen von interaktivem Mediencontent, was von Plattformbetreibern und Entwicklern von digitalen Inhalten benötigt wird.

