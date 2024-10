Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Hyundai Mobis wird seine erste europäische Produktionsstätte für Leistungselektronik in Novaky, Slowakei, errichten. Die Investitionsvereinbarung wurde am 15. unterzeichnet.- Das Werk wird eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Einheiten haben und soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres fertiggestellt werden.Hyundai Mobis (KRX: 012330), baut sein Elektrifizierungsgeschäft für globale Automobilhersteller aus, indem es einen zusätzlichen Produktionsstandort für wichtige Komponenten für Elektrofahrzeuge (EV) in Europa errichtet. Nach den bereits bestehenden Standorten in der Tschechischen Republik und in Spanien wird dies das dritte Elektrifizierungszentrum des Unternehmens in Europa sein.Am 16. (Ortszeit: 15.) gab Hyundai Mobis bekannt, dass das Unternehmen eine Investitionsvereinbarung mit der slowakischen Regierung über den Bau eines neuen Werks zur Herstellung einer Leistungselektronik, einer Schlüsselkomponente für Elektrofahrzeuge, in Novaky, Slowakei, und den Bau einer Fabrik für Bremssysteme für Elektrofahrzeuge in seinem bestehenden Werk in Zilina unterzeichnet hat. Der Präsident von Hyundai Mobis, Lee Gyu Suk, und der slowakische Premierminister Robert Fico nahmen an der Unterzeichnungszeremonie im slowakischen Regierungsbüro in Bratislava teil.Hyundai Mobis produziert bereits Batteriesysteme (BSA) in der Tschechischen Republik und baut ein Batteriesystemwerk in Spanien. Das neue Werk in Novaky, Slowakei, wird sich auf die Produktion von Leistungselektronik konzentrieren und ist damit der erste europäische Produktionsstandort von Hyundai Mobis für diese Schlüsselkomponente der Elektrifizierung. Eine Leistungselektronik ist eine integrierte Antriebseinheit, die einen Elektromotor und einen Wechselrichter enthält, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.Anlässlich der Unterzeichnungszeremonie sagte der Präsident von Hyundai Mobis, Lee Gyu Suk: "Mit der Unterstützung der slowakischen Regierung werden wir unser Elektrifizierungsgeschäft in Mitteleuropa ausbauen, in dessen Mittelpunkt das neue Leistungselektronikwerk in Novaky steht."Die neue slowakische Produktionsstätte wird eine Investition von rund 350 Mrd. KRW umfassen. Die Elektrifizierungsanlage wird eine Fläche von etwa 105.700 Quadratmetern einnehmen, für deren Bau 250 Milliarden KRW aufgewendet werden, und soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres fertiggestellt werden. Sobald das Werk in Betrieb ist, kann es jährlich 300.000 Leistungselektroniken für den europäischen Markt produzieren. Weitere 95 Mrd. KRW werden in den Bau neuer Anlagen zur Herstellung von Bremssystemen und Airbags im bestehenden Werk Zilina investiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2531873/Hyundai_Mobis_Slovakia.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-unterzeichnet-investitionsabkommen-mit-slowakischer-regierung-zur-errichtung-eines-neuen-elektrifizierungswerks-302277269.htmlPressekontakt:Choon Kee Hwang: ckhwang@mobis.com; Myong Sun Song: sms@mobis.comOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5887696