NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstom vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 16 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angetrieben von den Segmenten Dienstleistungen und Signaltechnik dürfte der Auftragseingang um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erhöhte der Experte seine Auftrags-, Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebita)./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 15:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 19:00 / ET



ISIN: FR0010220475

