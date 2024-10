Die Novartis-Aktie zeigt sich robust an der SIX Swiss Exchange und notiert bei 100,58 CHF, was einem leichten Anstieg von 0,3 Prozent entspricht. Trotz eines Umsatzrückgangs von 7,58 Prozent auf 11,32 Milliarden CHF im zweiten Quartal 2024 konnte der Pharmakonzern seinen Gewinn pro Aktie deutlich steigern - von 1,00 CHF im Vorjahr auf beachtliche 1,44 CHF. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 7,49 USD und eine Dividende von 3,81 USD, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,30 CHF darstellt.

Innovative Therapien als Wachstumstreiber

Der anhaltende Erfolg von Novartis basiert auf Fortschritten in zukunftsweisenden Behandlungsmethoden. Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf. Diese innovativen Ansätze könnten die Position von Novartis im wettbewerbsintensiven Pharmamarkt weiter festigen und das Wachstum in den kommenden Jahren ankurbeln. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für den 29. Oktober 2024 erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die Leistung und strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.

