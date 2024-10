Der Aster Guardians Global Nursing Award hat heute die Top 10 Finalisten für 2024 bekannt gegeben, von denen einer den mit 250.000 US-Dollar dotierten Grand Title Award gewinnen wird. Diese 10 Krankenschwestern und -pfleger wurden aus einem Pool von 78.000 Krankenschwestern und -pflegern aus 202 Ländern weltweit nach einem strengen, unabhängigen Prüfverfahren von Ernst Young LLP, einer Screening-Jury und der Grand Jury in die engere Wahl gezogen.

Zu den 10 Finalisten für 2024 gehören: Archimedes Motari (Kenia), Johnsy Inni (Papua-Neuguinea), Laarni Conlu Florencio (USA), Lilian Nuwabaine (Uganda), Nelson Bautista (VAE), Nilima Pradeepkumar Rane (Indien), Maria Victoria Juan (Philippinen), Martin Schiavenato (USA), Hoi Shu Yin (Singapur) und Sylvia May Hampton (Großbritannien). Weitere Informationen zu den zehn Finalisten finden Sie unter: https://www.asterguardians.com/

Dr Azad Moopen, Gründer und Vorsitzender von Aster DM Healthcare, sagte: "Alle diese Krankenschwestern und -pfleger haben hervorragende Leistungen erbracht und sind für das Wohlergehen der Patienten und der Gemeinschaft über ihre Pflichten hinausgegangen. Der Aster Guardians Global Nursing Award wurde mit genau diesem Ziel ins Leben gerufen um die bemerkenswerten Beiträge von Krankenschwestern und -pflegern zu würdigen, zu feiern und zu belohnen und sie als Vorbilder im Bereich der Krankenpflege zu etablieren."

Er fügte hinzu: "Mit mehr als 9000 Krankenschwestern und -pflegern, die in den Einrichtungen von Aster DM Healthcare in 7 Ländern arbeiten, haben wir das Engagement und die Bemühungen der Krankenschwestern und -pfleger aus nächster Nähe miterlebt. Dies ist das Mindeste, was wir tun können, um die Arbeit der Pflegekräfte weltweit ins Rampenlicht zu rücken."

Die Endrunde umfasst Interviews mit angesehenen Mitgliedern der Grand Jury, und der Gewinner wird im Dezember 2024 bei einer Galaveranstaltung in Bengaluru, Indien, bekannt gegeben.

