Nagarro SE hat den Umsatzausblick für 2024 auf etwa 960 Mio. EUR nach unten korrigiert, nachdem zuvor 1 Mrd. EUR prognostiziert worden waren, wobei die bereinigte EBITDA-Marge bei über 14 % erwartet wird. Die frühere Prognose des Unternehmens war bereits vorsichtig optimistisch, aber eine langsamer als erwartete Erholung führte zu dieser Anpassung. Dies steht im Einklang mit der bisherigen Leistung in diesem Jahr, da Nagarro im ersten Halbjahr einen moderaten Umsatzanstieg verzeichnete, begleitet von einer starken Verbesserung des bereinigten EBITDA, was hauptsächlich auf Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Anhaltende makroökonomische Unsicherheiten haben dazu geführt, dass Kunden Budgets straffen und Innovationsprojekte verzögern. Trotz der gesenkten Prognose bleiben die langfristigen Wachstumstreiber von Nagarro stark, so dass mwb research weiterhin eine KAUFEN-Empfehlung ausspricht, mit einem revidierten Kursziel von 102,00 EUR (alt: 107,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nagarro%20SE.





