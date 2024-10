Die MTU Aero Engines hat vorläufige Zahlen für 9M 24 vorgelegt. Die Zahlen deuten auf ein starkes Wachstum im 3. Quartal hin, mit einem Umsatzanstieg von ca. 23% gegenüber dem Vorjahr, was deutlich über dem Wachstum von 10% in H1 liegt. Der Bereich Commercial Maintenance führte dieses Wachstum an, aber auch der OEM-Bereich war überraschend stark. Die adj. EBIT-Marge verbesserte sich im 3. Quartal um 200 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was wahrscheinlich auf eine höhere Fixkostenabsorption zurückzuführen ist. Die MTU hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 24 angehoben und rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von knapp über 1 Mrd. EUR gegenüber der bisherigen Spanne von 950 bis 980 Mio. EUR. Die Anhebung wird mit der positiven Entwicklung in allen Geschäftsbereichen trotz eines schwierigen Marktumfelds begründet. mwb research passt die Schätzungen an und erhöht das Kursziel von EUR 310,00 auf EUR 318,00. Nach der starken Performance der MTU-Aktie (+74% in 12M) scheinen die guten Aussichten im aktuellen Aktienkurs voll reflektiert. mwb research stuft auf HALTEN zurück. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG





