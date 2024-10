EQS-Media / 16.10.2024 / 09:15 CET/CEST

Die EZB bleibt datenabhängig: von anhaltender Inflation bis zu potenzieller Stagnation Von François Rimeu, Senior Market Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Christine Lagarde und die Mitglieder des EZB-Rats sollten, nach zwei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um 25 Bp im Juni und September, einen Konsens über eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte erzielen können, die bereits im Oktober dieses Jahres wirksam wird. Wir glauben, dass die Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der schwachen Wachstumsprognosen für einige der wichtigsten Länder der Eurozone nicht riskieren werden, die restriktiven geldpolitischen Bedingungen beizubehalten. Unsere Erwartungen: Angesichts der verschlechterten Risikobilanz in der Eurozone werden die Mitglieder des EZB-Rats die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken und den Satz für die Einlagefazilität auf 3,25 % anheben.

Präsidentin Christine Lagarde wird betonen, dass das Inflationsziel symmetrisch ist.

Sie wird sehr zuversichtlich sein, dass die Inflation "rechtzeitig" (d. h. in der zweiten Jahreshälfte 2025 gemäß der EZB-Prognose vom September) nachhaltig auf das 2 %-Ziel zurückgehen wird. Sie wird sich aber mehr Sorgen über die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone und insbesondere über die kurzfristige Entwicklung machen.

Präsidentin Lagarde wird andeuten, dass die EZB ihre Zinssätze trotz der hohen Inflationsrate im Dienstleistungssektor (die nach wie vor bei etwa 4 % liegt) senken kann, da die Zentralbank die allgemeine Preisdynamik und die Lohnentwicklung aufmerksam verfolgt.

