BST Global, der führende Anbieter von KI-gestützten Project-Intelligence-Lösungen für die AEC-Branche, ist stolz darauf, die Gründung seines AI Data Consortium bekannt zu geben, einer Gruppe globaler Technologieführer mit der Mission, die Stimme der KI- und datengesteuerten Innovation für die AEC-Branche zu sein. Diese Visionäre werden dazu beitragen, die Zukunft der AEC-Branche zu verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241015750627/de/

BST Global, the leading provider of AI-powered project intelligence solutions for the AEC industry, is proud to announce the formation of its AI Data Consortium, a group of global technology leaders with a mission to be the voice of AI-powered and data-driven innovation for the AEC industry. These visionaries will help transform the AEC industry's future. The AI Data Consortium's inaugural members are Tim Wark, Global AI Lead, AECOM; Tembi Hommes, Global Chief Data Officer, Arup; Darren Martin, Chief Digital Officer, AtkinsRéalis; Javier A. Baldor, Chief Executive Officer, BST Global; Eileen M. Canady, Chief Marketing Officer, BST Global; Joseph Joseph, Partner Chief Digital Officer, Gensler; Ricardo Lorenzo, Chief Technology Officer, Parsons Corporation; Jason B. Miller, Head of Innovation, Ramboll; Shankar Kalyana, Senior Vice President Chief Technology Officer, Stantec; and Chadi Habib, Chief Technology Officer Business Solutions Manager, WSP. (Graphic: BST Global)