Köln (ots) -- An der Kunsthochschule Kassel entwickeltes Projekt SOCIAL PLAST (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2024/project/social-plast) wird von einer Experten-Jury auf die Shortlist der 20 besten Einreichungen für den James Dyson Award 2024 auf internationaler Ebene gewählt- Einreichungen aus Bereichen wie Gesundheit, Konstruktion, Nachhaltigkeit und Technologie- Gewinner*innen auf internationaler Ebene werden am 13. November 2024 bekannt gegebenDas von Diplom-Industriedesigner Johannes Kastner entwickelte Projekt SOCIAL PLAST (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2024/project/social-plast) wird von einer Experten-Jury auf die Shortlist der 20 besten Einreichungen für den James Dyson Award 2024 auf internationaler Ebene gewählt. Insgesamt gab es für den James Dyson Award 2024 weltweit 1917 Einreichungen aus 29 Teilnahmeländern.Mit seiner Erfindung SOCIAL PLAST zeigt Diplom-Industriedesigner Johannes Kastner, der an Kunsthochschule Kassel 2023 seinen Abschluss gemacht hat, wie durch den Einsatz von Hochleistungsbeton (UHPC) kostengünstigere und energieeffizientere Werkzeugformen für das Spritzgussverfahren hergestellt werden können. Dieses Verfahren ist besonders für kleinere Serien ab 500+ Stück nachhaltig umsetzbar.Mit SOCIAL PLAST wurde Johannes Kastner bereits Zeitplatzierter des James Dyson Award 2024 auf nationaler Ebene in Deutschland. Die vierköpfige Jury, bestehend aus Professor Tom Philipps, Hochschule Darmstadt, Mélanie Voisin, Redakteurin, VDI nachrichten, Jamie Pattison, Design Engineer, Dyson UK, und Ferry Radix, Senior Communications Manager, Dyson, die die besten Einreichungen aus Deutschland auswählte, beeindruckte sowohl das technologische Innovationspotential von SOCIAL PLAST als auch der Ansatz, den Zugang zum Spritzgießen in Entwicklungsgebieten zu erleichtern.Johannes Kastner zu seinem Erfolg: "Mit SOCIAL PLAST stelle ich eine neue Herstellungsmethode für kostengünstige Spritzgusswerkzeuge aus UHPC-Beton vor, die dazu beitragen kann, Kunststoffrecycling auf globaler Ebene zu beschleunigen. Mir ist wichtig zu zeigen, dass Designerinnen und Designer mit dem Einsatz neuer technologischer Möglichkeiten Antworten auf elementare Fragen unserer Zeit liefern können. Mein Erfolg beim James Dyson Award bestärkt mich in der weiteren Realisierung meines Projekts auf industrieller Ebene."Auf die Top 20-Shortlist haben es Projekte aus Bereichen wie Gesundheit, Konstruktion, Nachhaltigkeit und Technologie geschafft, etwa ein Kühlsystem zum Schutz vor klimabedingtem Hitzestress (Air Ring 48 (https://www.jamesdysonaward.org/en-US/2024/project/air-ring-48)), ein Kathetersystem für Menschen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit (FinGrip (https://www.jamesdysonaward.org/de-AT/2024/project/fingrip)), ein biobasiertes System zur frühzeitigen Erkennung von Waldbränden zur kostengünstige Fernüberwachung (Pyri (https://www.jamesdysonaward.org/2024/project/pyri)) und das von Johannes Kastner an der Kunsthochschule Kassel entwickelte Projekt SOCIAL PLAST (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/2024/project/social-plast), ein neues Herstellungsverfahren für Spritzgussformen aus UHPC-Beton, das Kunststoffrecycling hundertmal günstiger macht.Alle, die es auf die Top 20-Shortlist geschafft haben, haben nun die Chance, den James Dyson Award 2024 auf internationaler Ebene und ein Preisgeld in Höhe von 35.000 Euro zu gewinnen. Die Gewinner*innen des James Dyson Award 2024 auf internationaler Ebene werden am 13. November bekannt gegeben.Die Top 20-Shortlist des James Dyson Award 2024 (in alphabetischer Reihenfolge, mit Hyperlinks)Air Ring 48Lösung: Ein Helmkühlungszubehör zum Schutz von Bauarbeitern vor Hitzestress.Einreicher: Yu To Mak, Ze Fu Jeff Li, Jing Hymn Joseph WongLand: Hongkong SARAirxeed RadiosondeLösung: Eine steuerbare Klappe zur Rückführung einer Radiosonde, um sie nach einer Wettermessung wieder zu verwenden.Einreicher: Shane Kyi Hla Win, Danial Sufiyan Bin ShaifulLand: SingapurAthenaLösung: Ein tragbares Gerät zur Kühlung der Kopfhaut nach einer Chemotherapie.Einreicher: Olivia HumphreysLand: IrlandCap SnapLösung: Ein medizinisches Multiwerkzeug zum sicheren Entfernen von Quetschverschlüssen und Aufbrechen von Ampullen.Einreicher: Jack PughLand: NeuseelandCo-JumpLösung: Ein ergonomischer und KI-basierter Schlaganfall-Rehabilitationshandschuh.Einreicher: Li Yuanjing, Zhan Jing, Guan Shunzi, Yu Tianlin, Li Junkai, Qian Qingyun, Wei YiLand: ChinaConcavixLösung:Eine adaptive Maus für Benutzer mit unterentwickelten Händen.Einreicher: Jonathan Lopez Calderon, Raúl Hernandez, María de Lourdes Zaldívar MartínezLand: MexikoDysphagiaDynamicsLösung: Ein tragbares, nicht-invasives Dysphagie-Bewertungs- und Rehabilitationssystem.Einreicher: Zhu Zhaopeng, He QiLand: ChinafinGripLösung: Ein Kathetersystem für Benutzer mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oder Rollstuhlfahrer.Einreicher: Philipp NiechojLand: ÖsterreichFlying ear pressure regulatorLösung: Ein Produkt zur Druckanpassung, das Ohrenbeschwerden bei Starts und Landungen von Flugzeugen lindert.Einreicher: Yi-Shan Zheng, Wen-Yeh Hsaio-LinLand: TaiwanMammosenseLösung: Ein Mammographie-Sensor zur Verbesserung des Komforts bei Brustkrebsuntersuchungen.Einreicher: Luke GohLand: SingapurMoiiLösung: Ein Trainingskit für die Atemwegstherapie für Jugendliche mit Mukoviszidose.Einreicher: Yuchen LanLand: SchwedenOcularSkyLösung: Eine erschwingliche, Smartphone-basierte Funduskamera.Einreicher: Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mohamad Hammoud, Mayar Jabouli, Wessam ShehiebLand: Vereinigte Arabische Emirate (UAE)OxynizerLösung: Ein nichtelektrischer Sauerstoffgenerator für Entwicklungsländer.Einreicher: Kyeongho Park, Jiwon Lee, Jiwon Kim, Yeohyun Jung, Seung-Jun LeeLand: KoreaPeterLösung: Ein tragbares biomedizinisches Gerät für Patienten mit Parkinson-Krankheit, die an Gangstörungen leiden.Einreicher: Jonathan FisherLand: GroßbritannienPulpaTronicsLösung: Ein recycelbares RFID-Kleideretikett auf Papierbasis.Einreicher: Adonis Christodoulou, Barna Soma Biro, Chloe SoLand: GroßbritannienPyriLösung: Ein bioinspiriertes und biobasiertes System zur Früherkennung von Waldbränden.Einreicher: Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn, Tanghao YuLand: GroßbritannienSocial PlastLösung: Ein erschwingliches Kunststoff-Recycling-System.Einreicher: Johannes KastnerLand: DeutschlandSorbetLösung: Eine Akustikplatte aus geschredderten Textilabfällen.Einreicher: Sze YekLand: AustralienTAILWINDLösung: Ein kühlender Bauhelm, der einen Luftstrom erzeugt.Einreicher: Youngki Kim, Jisu Kim, HyeonJun So, Seunghun JeongLand: KoreaThe ReefLösung: Ein ökologischer Filter zur Bekämpfung der Blaualgenblüte in Gewässern.Einreicher: Anton VervoortLand BelgienÜber den James Dyson AwardDer internationale James Dyson Award (https://www.jamesdysonaward.org/de-DE/) wird seit 2005 an Studierende und frische Absolventen in den Fachbereichen Ingenieurwesen und Design vergeben und in 29 Ländern durchgeführt. Weltweit wurden durch den James Dyson Award seit 2005 mehr als 400 Erfindungen unterstützt. Etwa 70 Prozent der ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinner entwickeln ihre Erfindungen bis zur Marktreife weiter. Alle Einreichungen zum James Dyson Award 2024 sind in der Projektgalerie (https://www.jamesdysonaward.org/de-de/2024-entries/) auf der Website des James Dyson Award aufgeführt. Der James Dyson Award ist Teil des umfassenden Engagements von James Dyson, um angehende Ingenieurinnen und Ingenieuren und Designer und Designerinnen zu ermuntern, ihr Wissen anzuwenden und neue Wege zu entdecken, um das Leben durch Technologie zu verbessern und wird von der James Dyson Foundation (https://www.jamesdysonfoundation.com/) durchgeführt.Bildmaterial in hoher Auflösung zum Projekt SOCIAL PLAST zum Download hier: SOCIAL PLAST (https://drive.google.com/drive/folders/1Eh33iMjfbMHs-dK2yWT2U046MMYn6z5f)- 2023 Internationaler Gewinner - The Golden Capsule (Südkorea)Ein freihändig zu bedienendes intravenöses (IV) Gerät für Katastrophengebiete, das dem Patienten umgeschnallt werden kann und nicht auf die Schwerkraft angewiesen ist.- 2023 Nachhaltigkeits-Gewinner - E-COATING (Hongkong SAR)Eine umweltfreundliche und erschwingliche Dach- und Außenwandbeschichtung mit hohem Kühleffekt zur stromlosen Kühlung.- 2022 Internationaler Gewinner - SmartHeal (Polen)Ein präziser, erschwinglicher und skalierbarer intelligenter pH-Sensor für Verbände, der medizinischen Fachkräften hilft, Infektionen zu erkennen, ohne das Gewebe unter dem Verband durch dessen Entfernung zerstören zu müssen.- 2022 Nachhaltigkeits-Gewinner - Polyformer (Kanada)Eine kostengünstige Maschine, die Plastikflaschen in 3D-Drucker-Filament umwandelt und damit Herstellern in Entwicklungsländern einen leichteren Zugang zu billigen, hochwertigen 3D-Druckmaterialien ermöglicht.