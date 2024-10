Die Adidas-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im Börsenhandel. Der Kurs kletterte zeitweise um 1,4 Prozent auf 239,90 Euro, was auf mehrere positive Faktoren zurückzuführen ist. Experten sehen in den erwarteten starken Quartalszahlen und der Hoffnung auf eine Belebung des chinesischen Konsums durch Wirtschaftsstimuli die Hauptgründe für diesen Aufschwung. Die Deutsche Bank bekräftigte ihre Kaufempfehlung für den Sportartikelhersteller und prognostiziert einen möglichen Kurstreiber in den am 29. Oktober erwarteten Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Analysten erwarten positive Überraschungen

Analysten zeigen sich optimistisch für die kommenden Finanzergebnisse von Adidas. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 3,57 Euro je Aktie erwartet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem aktuellen Kurs, der noch 1,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 243,90 Euro liegt, sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial für die Adidas-Aktie.

