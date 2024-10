Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass ist im September wieder in den negativen Bereich gefallen, gibt mit -0,6 Punkten aber noch kein überzeugendes Signal für eine erneute Senkung der Leitzinsen, so die Analysten der DekaBank.Im Anschluss an die Ratssitzung vom 12. September seien die meisten Beobachter davon ausgegangen, dass die EZB ihren Lockerungskurs erst im Dezember fortsetzen würde. In der Zwischenzeit sei jedoch viel passiert: Einige Konjunkturdaten aus dem Euroraum hätten sich auffallend verschlechtert, die Inflationsrate sei zum ersten Mal seit über drei Jahren unter 2% gefallen und die Fed habe die Normalisierung ihrer Geldpolitik mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten begonnen. All dies habe zur Folge gehabt, dass sich die Marktteilnehmer für die morgige Sitzung bereits auf eine Senkung um 25 Basispunkte eingestellt hätten. Insofern komme es jetzt vor allem darauf an, wie die EZB diese weitere Lockerung begründe. Neben ihrer zunehmenden Konfidenz in das Erreichen des Inflationsziels dürfte sie auch auf das schwache Wachstum hinweisen und damit andeuten, dass die Konjunkturdaten fortan eine größere Rolle spielen würden als bisher. Gleichzeitig dürfte sie aber auch weiterhin betonen, sich nicht auf einen bestimmten Leitzinspfad festlegen, sondern von Sitzung zu Sitzung über die nächsten Schritte entscheiden zu wollen. (16.10.2024/alc/a/a) ...

