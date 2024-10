Rheinmetall hat ein 50:50 Joint Venture mit Leonardo angekündigt, um das Unternehmen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) zu gründen und seine Position im Verteidigungsmarkt zu stärken. Mit 60 % der Aktivitäten in Italien wird dieses Joint Venture die Grundlage für den potenziellen EUR 20 Milliarden-Auftrag aus dem italienischen AICS-Programm legen, der der größte in der Firmengeschichte sein wird. Trotz der strategischen Bedeutung dieser Partnerschaft ist die bisherige Kursreaktion gering, was laut Analysten von mwb research einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren darstellt. Die Experten sehen dieses Joint Venture als entscheidenden Schritt für das langfristige Wachstum von Rheinmetall. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr BUY-Rating und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 650,00.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG





© 2024 AlsterResearch