Münster/Hannover (ots) -Er ist der Game-Changer für die Welt der vernetzten Hörsysteme: Der neue Standard Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast Broadcast Audio steht im Fokus des heute beginnenden 68. EUHA-Kongresses (16. - 18. Oktober in Hannover). Auf der größten Hörakustik-Messe der Welt können die Vorteile bereits erlebt werden: Denn die Hörsystemfamilie ReSound Nexia steht nicht nur für exzellente Klangqualität und bestes Hören in lauter Umgebung. ReSound Nexia ist zugleich das erste Hörsystem Made for Auracast. Pünktlich zum Kongress erweitert GN die erfolgreiche Produktfamilie um zwei attraktive Modelle. Zudem stellt ReSound neben dem TV-Streamer+ mit dem Multi-Mic+ ein zweites wegweisendes Bluetooth-Zubehör vor: das weltweit erste externe Mikrofon mit Auracast."Schon jetzt hat ReSound Nexia unsere Erwartungen weit übertroffen", so Hans-Christian Drechsler, Direktor Produkt-Marketing der GN Hearing. "Es ist das bislang erfolgreichste Hörsystem von ReSound; und wir haben die Produktfamilie ausgebaut. Pünktlich zur Messe präsentieren wir zwei weitere wegweisende Lösungen: ReSound Nexia ITC ist unser bislang kleinstes batteriebetriebenes, wireless-fähiges Im-Kanal-System. Und mit der wiederaufladbaren, wireless-fähigen CROS-Hinter-dem-Ohr-Lösung (HdO) stellen wir eine weitere innovative Lösung für Menschen mit einseitiger Taubheit vor. Absolutes Highlight in den Augen vieler Kunden ist jedoch ReSound Nexia microRIC 60S, das kleinste Akku-RIC-System des Marktes. Bei ihm können Hörakustiker übrigens fortan selbst das Gehäuseoberteil auswechseln."ReSound Nexia besticht durch exzellenten Klang und bestes Hören auch in lauter Umgebung. Und es ist das weltweit erste Hörsystem mit dem neuen Standard Bluetooth LE Audio und Auracast. Hinzu kommt, dass sich alle ReSound Hörsysteme dank der neuen Anpass-Software ReSound SmartFit 2.0 noch schneller und intuitiver anpassen lassen. Der Home-Bildschirm ist deutlich aufgeräumter und die Anzahl der Klicks für Voreinstellungen wurde um 62 Prozent verringert. Über die neue Katalog-Funktion können verschiedene Technikstufen direkt miteinander verglichen werden. Das erleichtert die Produktauswahl und unterstützt die Beratung.Weltweit erstes externes Mikrofon mit Auracast sowie wegweisendes Komplettportfolio und attraktive digitale Services"Im Fokus unseres diesjährigen Auftritts steht zudem das weltweit erste externe Mikrofon mit Auracast", so Hans-Christian Drechsler. "Das kleine Multi-Mic+ kann aufgenommene Audiosignale an mehrere Auracast-fähige Empfänger gleichzeitig senden - an kompatible Hörsysteme oder auch Kopfhörer. Es wurde entwickelt, um die Nutzer in Meetings und bei Vorträgen, bei Gesprächen in lauten Räumen und über größere Distanz zu unterstützen. Es erhöht den Signal-Rausch-Abstand (SNR) um mindestens 10,6 dB im Vergleich zur adaptiven Direktionalität. Und es unterstützt auch Telefonspulen und FM-Systeme; ein DAI/Direkt-Audioeingang ist ebenfalls vorhanden."Darüber hinaus zeigt ReSound in Hannover ein wegweisendes Komplettportfolio innovativer Hörlösungen für jeden Grad an Hörverlust, für jedes Alter sowie für vielfältigste individuelle Kundenwünsche. Die neue Website gnhearing.com bietet Hörakustik-Betrieben bewährte und neue digitale Services. Und auch in diesem Jahr präsentiert sich ReSound Seite an Seite mit seinem strategischen Partner Cochlear; ganz aktuell haben beide die bimodale Steuerung von Cochlear Hörimplantaten und ReSound Hörsystemen über die Nucleus® Smart App ermöglicht.ReSound betont Partnerschaft mit dem Hörakustik-Fachhandel und Vorreiterrolle bei zukunftsweisender Hörsystem-Vernetzung"In Hannover erwarten wir unsere Partner-Akustiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer Vielzahl neuer, maßstabsetzender Produkte und Services", so Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing. "Der EUHA-Kongress ist für uns eine wichtige Plattform, um den lebendigen Austausch mit dem Fachhandel zu pflegen. Darauf freuen wir uns sehr. Zugleich ist dieses Branchentreffen ein guter Rahmen, um unsere Rolle als technologischer Vorreiter eindrucksvoll zu unterstreichen. Der neue Bluetooth-Standard erweitert die Welt des besseren Hörens grundlegend. An unserem Stand ist das keine Zukunftsmusik, sondern allgegenwärtig. Gemeinsam mit unseren Partnern von der Bluetooth SIG laden wir dazu ein, die Vorteile von Auracast in Hannover zu erleben."Auf der Industrieausstellung zum 68. Internationalen Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker (EUHA) vom 16. bis zum 18. Oktober in Hannover finden Sie ReSound am Messestand der GN Hearing GmbH in Halle 6 (Stand 403/405). Presseanfragen während der Messetage richten Sie bitte an u. g. Redaktioneller Hinweis:Als weltweit führende Hörgeräte-Marken bestimmen ReSound und Beltone die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com. 