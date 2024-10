Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

VR Equitypartner unterstützt weiteres Wachstum des Marktführers Mr. Wash mit erneuter Mezzaninefinanzierung



16.10.2024 / 10:16 CET/CEST

Frankfurt am Main / 16. Oktober 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft

VR Equitypartner ("VREP") hat ihr Engagement bei Mr. Wash Autoservice AG, Essen, verlängert und eine weitere Mezzaninefinanzierung bereitgestellt. Das zusätzliche Mezzaninekapital soll als Wachstumsfinanzierung eine mehrjährig angelegte intensive Investitionsphase unterstützen: Ziel ist es, Kapazitäten an bestehenden Standorten auszubauen und weitere neue Standorte aufzubauen. Mr. Wash, gegründet im Jahr 1964, ist heute Marktführer im Bereich der Premium-Autowäsche mit derzeit 38 Standorten und rund 2.000 Mitarbeitern deutschlandweit. Das Leistungsspektrum reicht von der Außenwäsche über die Innenreinigung bis hin zum Ölwechsel- und Tankstellenservice. Das Unternehmen wurde in den letzten Jahren mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet. VR Equitypartner unterstützt das Familienunternehmen seit 2011 in seinem kontinuierlichen Wachstum mit der Bereitstellung von mehreren Mezzaninetranchen. Die Mittel wurden für umfangreiche Investitionen in Technik, die Verbreiterung des Dienstleistungsangebots - vor allem im Bereich Innenreinigung - und die Verbesserung der Servicequalität eingesetzt. Regelmäßige Kundenbefragungen stellen die gleichbleibend hohe Qualität sicher. Christian Futterlieb, Geschäftsführer der VR Equitypartner: "Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft auszubauen und das Wachstum von Mr. Wash weiter zu begleiten. Das Unternehmen hat sich enorm entwickelt und verfügt über ein stabiles, aber auch kapitalintensives Geschäft. So etwas eignet sich grundsätzlich gut für den Einsatz von Mezzaninekapital." Richard Enning, Vorstand der Mr. Wash Autoservice AG, fügt hinzu: "Mit VR Equitypartner haben wir seit Jahren einen verlässlichen und unkomplizierten Partner, der unsere Wachstumsstrategie trägt und begleitet. Das Mezzaninekapital bildet einen wichtigen Baustein unserer Gesamtfinanzierung, weil es Bankkredite und unsere Innenfinanzierungskraft ideal ergänzt - und so die Investitionen in unser Wachstum unterstützt." VR Equitypartner im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Tim Feld, Jens Schöffel, Christoph Simmes, Jens Osthoff

Kontakt: IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com



