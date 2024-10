FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Unternehmensziele hat bei den Anlegern von Adidas am Mittwoch nicht mehr gezogen. Die Titel des Sportartikelherstellers standen nach der ersten Handelsstunde 3,5 Prozent tiefer auf 231,30 Euro. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf seit Anfang September.

Die neue Jahresprognose könne noch immer als konservativ betrachtet werden, lasse aber jetzt kaum noch Spielraum für künftige Enttäuschungen, schrieb Analystin Aneesha Sherman von Bernstein Research. Nach drei überraschend guten Quartalen sei nun vieles eingepreist.

Auch RBC-Analyst Piral Dadhania verblüffte die größere Zuversicht der Herzogenauracher nicht mehr wirklich. Er bleibt optimistisch für Adidas. Der Konzern dürfte 2025 Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich beibehalten, angesichts eines schwächeren Wettbewerbers Nike, starker Markendynamik und eines auch die Kategorien Performance und Running erfassenden Wachstums. Mit seinen Schätzungen bleibt der Experte für 2024 und 2025 etwas über den durchschnittlichen Markterwartungen.

Adidas haben im Dax seit Jahresanfang um ein Viertel zugelegt und befinden sich damit im vorderen Feld. Das Ende September erreichte Jahreshoch bei fast 244 Euro erscheint aktuell aber zu weit weg.

Kursbelastend wirkten am Mittwoch auch Branchennachrichten. So hatte der Luxusartikelhersteller LVMH am Vorabend mit seinen Quartalszahlen die Marktteilnehmer enttäuscht. Für die Franzosen läuft es vor allem im chinesischen Markt nicht rund - schlechte Signale für Adidas, denn China ist für den Sportartikelkonzern ebenfalls ein wichtiger Markt./ajx/nas/ngu