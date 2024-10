Chip-Markt - Intel kündigt Kooperation mit Konkurrent AMD an

Werbung







Zur Weiterentwicklung der x86-Chiparchitektur wollen Intel und AMD künftig zusammenarbeiten.



Die US-Unternehmen Intel Inc. und Advanced Micro Devices Inc. gelten als zwei der größten Prozessor-Hersteller der Welt. Die x86-Prozessorreihe, die als Herzstück beider Unternehmen gilt, ist die am meisten benutzte Chip-Architektur für Windows-PCs. In den letzten Jahren verlor der x86-Prozessor jedoch an Popularität. Einerseits konnte sich die Architektur nicht bei Smartphones und Tablets durchsetzen, anderseits begann Apple Ende 2020 in seinen Mac-Computern Intel-Prozessoren durch ARM-Prozessoren aus eigener Entwicklung zu ersetzen. Nun kündigte Intel die Gründung der Industriegruppe "x86 Ecosystem Advisory Group" an, die zur Stärkung der x86-Platform beitragen soll. Als weitere Mitglieder der Industriegruppe wurden unter anderem Google, Microsoft und Meta bekannt gegeben. Die Intel-Aktie notierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ 0,40 Prozent höher bei 22,75 US-Dollar, während die AMD-Aktie mit 156,75 US-Dollar um 0,07 Prozent im Plus notierte.















Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC