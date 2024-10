HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat MTU von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 230 auf 261 Euro angehoben. In den zurückliegenden zwölf Monaten habe der Aktienkurs des Triebwerkherstellers um gut 80 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe damit den Gesamtmarkt weit hinter sich gelassen. Auf dem gegenwärtigen Niveau bilde der Kurs die positive Entwicklung nun hinreichend ab. Zudem sei der Fortschritt bei den Gewinnmargen durch Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Triebwerke gefördert worden, was sich so nicht fortsetzen dürfte. So bringen neue Triebwerke in der Regel erst einmal Verluste, Geld verdienen Triebwerksbauer dann mit Wartung und Instandhaltung./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:27 / MESZ

