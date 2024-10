United Airlines hebt seine Gewinnerwartungen für das laufende Quartal an, unterstützt durch ein wachsendes Inlandsgeschäft und die Marktbereinigung im Low-Cost-Segment. Zudem plant die Airline einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar. Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines zeigt sich optimistisch für die nahe Zukunft und hat ihre Gewinnerwartungen für das vierte Quartal 2023 nach oben korrigiert. Grund dafür ist vor allem das wachsende Inlandsgeschäft, das sich in den letzten Monaten positiv ...

