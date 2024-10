EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

SNP: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal - Erneute Anhebung der Jahresprognose 2024



16.10.2024 / 10:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

SNP: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal - Erneute Anhebung der Jahresprognose 2024 Auftragseingang stieg um 24 % auf rund 75 Mio. € (Q3 2023: 60,2 Mio. €)

Umsatz wuchs um 24 % auf rund 67 Mio. € (Q3 2023: 54,1 Mio. €)

Deutliche EBIT-Verbesserung auf ca. 8 Mio. € (Q3 2023: 4,8 Mio. €) - EBIT-Marge erreichte rund 12 %

Heidelberg, 16. Oktober 2024 - SNP, weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete nach vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal 2024 eine herausragende Geschäftsentwicklung: Das Unternehmen steigerte den Auftragseingang um 24 % auf rund 75 Mio. €, verglichen mit 60,2 Mio. € im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte im selben Zeitraum um 24 % auf etwa 67 Mio. € zu, gegenüber 54,1 Mio. € im dritten Quartal 2023. Auch das EBIT verbesserte sich deutlich und stieg von 4,8 Mio. € im Vorjahr auf ca. 8 Mio. €, was einer EBIT-Marge von rund 12 % entspricht (Vorjahr: 8,9 %). Auf Neunmonatssicht lag der Auftragseingang entsprechend bei rund 210 Mio. € (9M 2023: 169,6 Mio. €), der Umsatz bei etwa 183 Mio. € (9M 2023: 149,6 Mio. €) und das EBIT erhöhte sich signifikant auf ca. 20 Mio. € (9M 2023: 8,3 Mio. €). Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Nach den Rekordergebnissen im ersten Halbjahr freuen wir uns, das beste dritte Quartal unserer Firmengeschichte berichten zu dürfen. Wir sind sehr zufrieden mit der Markreaktion auf unsere Kyano-Plattform und weiterhin sehr dankbar, dass mehr und mehr Kunden und Partner ihr Vertrauen in SNP setzen. Wir machen greifbare Fortschritte bei allen strategischen Kernthemen - wir skalieren über unser Ökosystem, wachsen in den wichtigsten internationalen Märkten und unterstützen immer mehr Unternehmen dabei, effizient, schnell und risikofrei nach ,RISE with SAP' zu migrieren. Wir sind zufrieden mit der aktuellen Unternehmensentwicklung, freuen uns auf einen erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres und blicken weiterhin zuversichtlich in die Zukunft." Auf Basis der sehr positiven Geschäftsentwicklung und der anhaltenden Marktdynamik hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 erneut angehoben. Die Umsatzprognose wird auf 240 Mio. € bis 250 Mio. € erhöht (bisherige Prognose: 225 Mio. € bis 240 Mio. €). Das EBIT wird entsprechend in einer Bandbreite von 21 Mio. € bis 25 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 16 Mio. € bis 20 Mio. €). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert. SNP wird die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024 am 7. November 2024 veröffentlichen. Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und 103 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeitende an 35 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com presse@snpgroup.com



16.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com