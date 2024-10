Fonoa Technologies, die weltweit erste automatische End-to-End-Plattform für indirekte Steuern, hat heute die Akquisition von Global Indirect Tax Compliance (GITC), einem Produkt von PricewaterhouseCoopers (PwC UK), bekannt gegeben.

GITC ist eine einzigartige Lösung für die Verwaltung von teilweisen Freistellungen von Unternehmen, die in mehreren Rechtssystemen geschäftlich tätig sind. Heute unterstützt GITC mehr als 40 Klienten, meist mit Finanzdienstleistungen.

Mit GITC baut Fonoa seine globale Plattform für indirekte Steuern weiter aus, um auch teilweise Freistellungen abzudecken. GITC wird in Kürze in andere Produkte von Fonoa integriert, wie zum Beispiel Bewertung der Steuer-ID, Steuerberechnungen, e-Invoicing, Dokumentation von Rückzahlungen sowie Berichterstattung zu Steuern (DAC7, 1099). All dies soll auf einer einzigen Plattform angeboten werden.

Dass Fonoa ständig in seine Produktplattform investiert, kommt seinen Kunden zugute, darunter einige der größten und aktuell am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt, wie Uber, Dell, Netflix, Zoom, Intuit und Bolt. Sie können sich auf Fonoa verlassen, wenn es irgendwo auf der Welt um indirekte Steuerangelegenheiten geht. Und das ist einzigartig an dieser Software.

Davor Tremac, CEO und Mitgründer von Fonoa sagte: "Dank dieser Akquisition sind Teams für indirekte Steuern weltweit in der Lage, wertvolle Zeit zu sparen, sich wiederholende Arbeiten auf ein Mindestmaß zu verringern und mit einer erstklassigen Technik zu arbeiten. So sind sie proaktiv und führen ihrem Unternehmen in Echtzeit Mehrwert zu. Ein wirklich tiefgreifender Wandel, erzeugt durch eine bahnbrechende Technik und die beste Expertise in der Branche."

Steve Couchman, Partner, PwC sagte: "Als Firma liegt unser Fokus immer auf unseren Kunden und deshalb haben wir diese Transaktion durchgeführt. Fonoa's globale Reichweite und ihr Fachwissen im Bereich Technologie für indirekte Steuern machen sie zum richtigen Käufer, der weiter in die Entwicklung von GITC investieren wird, während sie die Lösung in ihre bestehenden Produkte integrieren. Wir bleiben ein begeisterter Kunde von GITC, um unsere auf Compliance ausgerichteten Dienste zu unterstützen."

Über Fonoa Technologies, Ltd

Fonoa Technologies, Ltd. hilft Unternehmen, ihre gesamte Funktion für indirekte Steuern zu automatisieren, wodurch hunderte Millionen Transaktionen weltweit über eine Plug-and-Play-Plattform abgewickelt werden. Fonoa beschäftigt sowohl Technologie- als auch Steuerexperten. Mit der Plattform können Unternehmen Steuer-IDs validieren, Steuern kalkulieren, e-Invoices generieren, über Transaktionen berichten und Steuererklärungen einreichen und das alles mithilfe einer einzigen Lösung. Mehr Informationen finden Sie unter: fonoa.com

Über PricewaterhouseCoopers

Wir bei PwC bauen gesellschaftliches Vertrauen auf und lösen wichtige Probleme. Wir sind ein Firmennetzwerk, das sich über 151 Länder erstreckt und mehr als 364.000 Menschen beschäftigt, die Qualität in den Bereichen Versicherung, Beratung und Steuern bieten. Wenn Sie mehr erfahren und mit uns ins Gespräch kommen möchten: www.pwc.com. PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und oder eine oder mehrere unserer Mitgliedsfirmen, die jeweils eine eigenständige Rechtseinheit darstellen. Bitte besuchen Sie www.pwc.com/structure für weitere Details.

