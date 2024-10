Bonn (ots) -Die Linke veranstaltet am kommenden Wochenende vom 18. bis 20. Oktober 2024 ihren 9. Parteitag in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Veranstaltungsort ist die Messe Halle.phoenix berichtet live ab Freitag um 14.00 Uhr vom Parteitag. Katharina Kühn und Constanze Abratzky werden abwechselnd moderieren und kommentieren. Interviewgäste sind unter anderem der noch amtierende Parteivorsitzende Martin Schirdewan sowie der geschäftsführende Ministerpräsident von Thüringen Bodo Ramelow.Gemeinsam mit Matthias Wyssuwa, Korrespondent der Berliner Parlamentsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAZ) und Katharina Schuler, Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der ZEIT Online, wird das Parteigeschehen eingeordnet.Als Gesprächspartner ist Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, bei phoenix. Saal-Reporterin in Halle ist phoenix Redakteurin Julia Grimm.Der Parteitag beginnt am Freitag um 14.00 Uhr mit der Konstituierung, gefolgt um 15.00 Uhr von der Rede der Parteispitze und dem Bericht des Parteivorstandes. Um 20.00 Uhr endet die Live-Berichterstattung.Am Samstag, 19. Oktober, berichtet phoenix wieder ab 9.00 Uhr live. An diesem Tag stehen vor allem die Wahlen zum Parteivorstand im Mittelpunkt. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Generaldebatte, die Aussprache und die Beschlussfassung. phoenix begleitet den Parteitag live bis 15.00 Uhr.Am Sonntag, 20. Oktober, berichtet phoenix von 9.00 bis 11.30 Uhr sowie von 13.00 bis 14.00 Uhr. Dieser Tag steht im Zeichen der Einstimmung auf den Bundestagswahlkampf 2025, der Beratung und Entscheidung weiterer Anträge sowie der Beschlussfassung zu Satzungsanträgen. Um 12.15 Uhr wird die Rede des neu gewählten Parteivorsitzenden erwartet. Gegen 15.00 Uhr endet der Parteitag.Der Parteitag wird parallel auf den Social-Media-Kanälen und im Netz begleitet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5887885