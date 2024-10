München (ots) -"finanzbildung.de" kündigt auf www.finanzverstand.de neue Offensiven zur großflächigen und beschleunigten Verbreitung von Finanzbildung in Deutschland an. Im Fokus stehen Erwachsene, Studierende und Jugendliche (Oberstufe) als die mit Abstand größten Zielgruppen.Alle, die ihren persönlichen "Finanzverstand" (sozusagen einen "Finanz-IQ") abschätzen möchten, können diesen jetzt ganz einfach ausloten: Auf www.finanzquiz.de oder www.finanzbildung.de kann ein anspruchsvoller Wissenstest anonym und kostenfrei absolviert werden.Jene, die durch das Finanzquiz einen Bedarf an Finanzbildung erkennen, werden eingeladen, sich in einem multimedialen und interaktiven Finanztraining auf www.finanzbildung.de finanzfit zu machen. Für 20 Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs- und Geldthemen kostenfrei, für bis zu 60 Themen kostenminimal.Für Migrant/-innen wird das Angebot auf www.finanzbildung.de demnächst erweitert. Mit der Übersetzung von Themen in die arabische, ukrainische und türkische Sprache wurde bereits begonnen.Das ist aber noch nicht alles: Wie es schon seit Kurzem in Österreich (www.finanzquiz.at und www.goldchallenge.at"), sollen nun auch in Deutschland herausragende Leistungen belohnt werden. Kleine Goldbarren, Wertpapierguthaben und andere Preise sollen auf www.finanzquiz.de und www.goldchallenge.de Motivation zu substanzhaltiger Finanzbildung schaffen.Die financial education services GmbH (München und Wien) ist führende Anbieterin von neutraler und fundierter Finanzbildung in Deutschland und Österreich. Die privaten Gesellschaften agieren von Dritten unbeeinflusst und sehen sich ausschließlich der interessenunabhängigen und substanzhaltigen Finanzbildung verpflichtet.Die Unternehmen betreiben unter anderem die Portale "finanzbildung.de" und "finanzbildung.at". Sie verfügen über die eingetragene Unionsmarke "Finanzführerschein" und sind unter anderem Herausgeber des Sachbuch "Finanzbildung" (ISBN 978-3-00-074887-5). Zitat zur Finanzbildung:Zitat: Prof. Dr. Gerhard Weibold (Herausgeber finanzbildung.com) über Finanzbildung: "Alle reden davon. Wir machen es."Pressekontakt:financial education services GmbH, München und Wien, www.finanzbildung.com, Medienkontakt: Prof. Dr. Gerhard Weibold, E-Mail: gerhard.weibold@finanzbildung.com, Telefon: +49 160 92069853Original-Content von: financial education services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132813/5887902