Apple erweitert sein Produktportfolio und eröffnet neue Einnahmequellen. Das Unternehmen kündigte ein neues iPad mini an, das ab sofort bestellbar ist und ab dem 23. Oktober 2024 im Handel erhältlich sein wird. Dieser Schritt könnte die Position von Apple im Tablet-Markt weiter stärken und zusätzliche Umsätze generieren. Trotz der allgemeinen Schwäche im Technologiesektor zeigte sich die Apple-Aktie relativ stabil, was auf das Vertrauen der Investoren in die Innovationskraft des Unternehmens hindeutet.

Kontaktlose Zahlungen als Wachstumstreiber

In einer weiteren Entwicklung ermöglicht Apple nun kleinen Unternehmen, kontaktlose Zahlungen direkt über das iPhone zu akzeptieren. Diese Funktion, die in Zusammenarbeit mit Adyen eingeführt wird, könnte Apple einen bedeutenden Vorteil im wachsenden Markt für mobile Zahlungen verschaffen. Experten sehen darin das Potenzial für einen neuen Umsatzstrom und eine Stärkung des Apple-Ökosystems, was sich langfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Apple Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...