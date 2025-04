© Foto: Unsplash

Trumps neue Mega-Zölle setzen Apple weltweit unter Druck - iPhone, AirPods & Co könnten in der Folge teurer werden. Die Aktie stürzt ab. Wird Apple wieder von Strafzöllen ausgenommen - oder droht ein Milliarden-Desaster?Apple steht erneut im Zentrum geopolitischer Spannungen. Mit der jüngsten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump droht dem Technologieriesen ein erheblicher wirtschaftlicher Rückschlag - trotz jahrelanger Bemühungen, die globale Lieferkette zu diversifizieren. Am Mittwoch präsentierte das Weiße Haus neue "reziproke Zölle", die vor allem auf Importe aus China zielen, aber auch andere Apple-Standorte massiv betreffen. Die Abgaben auf chinesische Waren steigen auf …