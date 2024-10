EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2019/2025 Rheinberg, 16. Oktober 2024 Die Semper idem Underberg AG hat heute beschlossen, den noch ausstehenden Gesamtnennbetrag der Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3) in Höhe von EUR 25.643.000,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen zu kündigen und damit die Anleihe 2019/2025 vorzeitig sowie vollständig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt zum 19. November 2024. Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag ergibt sich nach einem teilweisen Umtausch der Anleihe 2019/2025 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2) im September und Oktober 2022 sowie einem teilweisen Umtausch der Anleihe 2019/2025 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) im September und Oktober 2024. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,25 % des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 19. November 2024 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Die Rückzahlung erfolgt voraussichtlich am 19. November 2024. Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Kündigung nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS, Linie Aquavit und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de



