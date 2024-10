Dogecoin, Brett und Pepe - jetzt Meme-Coins kaufen und in der MemeVault Staking-Belohnungen erhalten?

Die Meme-Coin-Sparte gilt als äußerst volatil - was die letzten 24 Stunden erneut bestätigt haben. Denn obwohl fast alle Meme-Token beim Blick auf die letzte Woche im grünen Bereich liegen, so mussten viele Spaß-Währungen seit gestern mitunter Verluste im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen.

Besonders volatil zeigt sich der BRETT-Token, der in den vergangenen 24 Stunden zwar ein Minus von fast 11 Prozent verzeichnen musste, im Wochenrückblick jedoch immer noch mit 15,95 Prozent im Plus liegt. Doch wie können Meme-Coin-Anleger diese hohe Volatilität und unterschiedlichen Preisentwicklungen umgehen? Crypto All-Stars (STARS) könnte jetzt die Lösung sein.

Trotz schlechtem Tagesverlauf - lohnt sich aktuell der Kauf von Meme-Coins?

Obwohl die Meme-Coin-Sparte seit gestern einige starke Abflüsse verzeichnen musste, zeigt sich das Gesamtbild durchweg positiv: Auch weiterhin können die großen Kryptowährungen mit Meme-Charakter merklich an Wert zulegen und mitunter Gewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Allen voran zeigt sich Dogecoin als größter und ältester Meme-Coin der Welt vorbildlich. Schließlich konnte der DOGE-Token in der letzten Woche um 10,27 Prozent zulegen (siehe Bild unten) und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,1205 US-Dollar gehandelt. Noch bullisher zeigt sich der DOGE-Coin beim Blick auf die vergangenen 30 Tage, denn in diesem Zeitraum legte er sogar um 17,65 Prozent zu.

Auch die anderen Top 5 Meme-Token liegen weiterhin im Plus - zeigen sich allerdings etwas schwächer als Dogecoin. So legte Shiba Inu (SHIB) um 2,49 Prozent in der letzten Woche zu, der Pepe Coin immerhin um 5,15 Prozent, während Dogwifhat (WIF) nur mit 0,57 Prozent im Plus liegt. Der BONK-Token hingegen erreichte ein Wachstum von 4,67 Prozent.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs der vergagenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch der aktuelle Crypto Industry Report von CoinGecko verrät, dass Meme-Coins erneut eine treibende Kraft am Markt gewesen sind und gerade die Solana-Blockchain in den vergangenen Monaten stark zulegen konnte, nachdem vermehrt Meme-Coin-Projekte in dem Netzwerk Erfolge feiern konnten. Gleichzeitig werden Staking-Angebote für Meme-Token immer relevanter, da mehr und mehr Anleger nicht nur kurzfristig in die Spaß-Währungen investieren, sondern sie auch langfristig halten möchten - und hierfür gerne die Staking-Belohnungen mitnehmen.

Genau an dieser Stelle möchte jetzt das Presale-Projekt von Crypto All-Stars ansetzen, denn die Plattform setzt auf ein eigenes Staking-Ökosystem, das unter dem Namen "MemeVault" betrieben wird. Die Idee ist simpel: Wer mindestens eine der zunächst elf unterstützten Kryptowährungen im Staking-Pool festsetzt, der erhält hierfür Bonuszahlungen in Form des nativen STARS-Token.

Fast 2,5 Millionen im Presale gesammelt: Was bietet Crypto All-Star frühzeitigen Investoren?

Derzeit befindet sich der STARS-Token noch im Vorverkauf - und scheint hier bereits erste Erfolge feiern zu können. Schließlich wurden mittlerweile über 2,36 Millionen US-Dollar an Kapital eingenommen - und das bei einem äußerst günstigen Preis von 0,0015007 US-Dollar pro Coin. Dieser Erfolg dürfte auch auf die Presale-Belohnungen zurückzuführen sein, die aktuell geboten werden - und zwar in Form eines Presale-Staking-Programms.

Anleger, die vor dem offiziellen Coin Launch in Crypto All-Stars investieren, erhalten nämlich derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 627 Prozent.

Besuche den STARS-Vorverkauf!

Das offizielle Whitepaper verrät, welche Pläne die Entwickler von Crypto All-Stars für die Zukunft haben. Interessant ist, dass ein langfristiger Ausbau der im Staking einsetzbaren Meme-Coins geplant ist. Zum Launch werden elf verschiedene Token unterstützt, später sollen mehr und mehr Projekte integriert werden. Dies soll garantieren, dass die MemeVault langfristig relevant bleibt.

Gleichzeitig möchten die Entwickler dafür sorgen, dass sich der STARS-Token in der Top 10 des Meme-Coin-Rankings festsetzt. Das soll durch eine starke Community erreicht werden, weshalb bereits im laufenden Presale der Fokus auf die Entwicklung der eigenen Gemeinschaft liegt. Langfristig sollen so Entwickler, Anleger und Plattformnutzer von dem Konzept profitieren können.

Investiere noch heute in Crypto All-Stars und profitiere von Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.