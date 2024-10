DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera gibt Vereinbarung mit Galenica AB zur Vermarktung und den Vertrieb von Ovixan® in Großbritannien bekannt

Leverkusen (pta/16.10.2024/11:05) - Leverkusen, 15/10/2024 - Die Biofrontera Pharma GmbH hat mit Galenica AB, einem etablierten schwedischen Pharmaunternehmen, eine Vereinbarung über die exklusive Vermarktung und den Vertrieb ihres Produkts Ovixan® (Mometason) in Großbritannien durch das spezialisierte Vertriebsteam von Biofrontera abgeschlossen. Ovixan® ist eine verbesserte topische Formulierung des führenden Kortikosteroids Mometason zur Behandlung von entzündlichen Manifestationen von atopischer Dermatitis und Psoriasis, Hautkrankheiten, von denen mehr als zwei Millionen Menschen im Vereinigten Königreich betroffen sind.

Galenica ist für die Registrierung des Produkts bei den britischen Behörden verantwortlich; nach erfolgreicher Registrierung wird die Zulassung an Biofrontera übertragen, die beabsichtigt, bis Ende 2025 mit der Vermarktung zu beginnen.

Dies ist die zweite im Jahr 2024 unterzeichnete Vereinbarung, die darauf abzielt, das Portfolio von Biofrontera zu erweitern, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens als führendes Unternehmen in der Dermatologie, sein Geschäft auf dem europäischen Markt auszubauen.

Pilar de la Huerta, Geschäftsführerin der Biofrontera Pharma GmbH und CFO der Biofrontera AG, kommentiert: "Ich freue mich, eine neue Vereinbarung zur Erweiterung unseres Portfolios im europäischen Raum bekannt zu geben. Galenica war bereits unser Partner für die Vermarktung von Ameluz® in den nordischen Ländern. Mit dieser Vereinbarung bauen wir unsere Beziehung aus und unterstreichen unser gegenseitiges Vertrauen in unsere Kompetenzen in der Dermatologie. Wir glauben fest an das Potenzial von Ovixan® auf dem britischen Markt als verbesserte Formulierung, die den Bedürfnissen der Patienten zur Behandlung von Symptomen von Psoriasis und atopischer Dermatitis gerecht wird. Mit diesem neuen Produkt haben wir eine gute Gelegenheit, unsere Präsenz und unseren Umsatz in Großbritannien zu erhöhen, mit dem Ziel, unsere Kapazitäten in diesem Markt zu konsolidieren."

Darüber hinaus erwähnt sie, dass "zwei Vereinbarungen im Jahr 2024 ein hervorragendes Ergebnis sind, das das enorme Potenzial unserer neuen Strategie zeigt, unser Portfolio und unser Geschäft zu erweitern und ein relevanter Akteur im europäischen dermatologischen Umfeld zu werden."

Ronnie Wallin, CEO und Gründer von Galenica AB, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir diese Partnerschaft mit unserem bereits langjährigen Partner Biofrontera eingehen konnten. Unser proprietäres Produkt Ovixan® wurde erfolgreich in anderen wichtigen europäischen Märkten eingeführt, und wir freuen uns darauf, es nun über das Biofrontera-Team den Patienten in Großbritannien zur Verfügung zu stellen, das bereits über ein gut etabliertes Netzwerk in der Dermatologie und eine Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Markteinführung von Produkten in diesem Bereich verfügt."

Über die Biofrontera AG: Die Biofrontera AG ist eine an der deutschen Börse notierte Holdinggesellschaft, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Hautkrankheiten konzentriert. Ihr Schlüsselprodukt ist Ameluz® für die photodynamische Therapie zur Behandlung von aktinischer Keratose und einigen anderen Formen von keratinozytärem Krebs.

Über Galenica AB: Galenica ist ein schwedisches Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das von der schwedischen Agentur für Medizinprodukte zugelassen und geprüft wird. Die Aktivitäten von Galenica gliedern sich in zwei Geschäftsbereiche: Contract Development Manufacturing Organization (CDMO) sowie Entwicklung und Vermarktung von eigenen pharmazeutischen Produkten mit Fokus auf die Dermatologie.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen des Managements der Biofrontera AG basieren. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung des Unternehmens wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

