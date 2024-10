Hannover (ots) -Nahezu jedes Pflegeunternehmen ist auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern - viele von ihnen suchen seit Jahren erfolglos. Mit FM Recruiting und einer bewährten Strategie helfen Max Grinda und Felix Hahnewald Unternehmen in der Pflegebranche dabei, Bewerbungen von Fachkräften zu generieren. Hier erfahren Sie, welche Erfahrungen die Stiftung Uhlebüll mit ihrer Dienstleistung gemacht hat, vor welchen Herausforderungen die Organisation stand und warum die Ergebnisse am Ende alle Erwartungen übertroffen haben.Die Pflegebranche leidet nach wie vor unter starkem Fachkräftemangel. Um das Wohl und die Versorgung von Bewohnern, Pflegebedürftigen und Patienten sicherstellen zu können, sind Unternehmen dringend auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Doch gerade in ländlichen Regionen oder Grenzgebieten ist das Angebot auf dem Arbeitsmarkt so gering, dass sich unter den Pflegeunternehmen ein harter Wettbewerb um die qualifizierten Mitarbeiter entwickelt hat. "Um qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen, müssen Pflegeunternehmen aktiv werden und sich gegen ihre Mitbewerber durchsetzen - eine Aufgabe, die sie vor teils große Herausforderungen stellt", verrät Max Grinda von FM Recruiting."Mit der richtigen Strategie ist das jedoch durchaus möglich", ergänzt sein Geschäftspartner Felix Hahnewald. "Durch den Aufbau einer ansprechenden Arbeitgebermarke, Kampagnen mit gezielter Zielgruppenansprache und interessanten Mitarbeiter-Benefits schaffen Pflegeunternehmen es, aus der breiten Masse herauszustechen und qualifizierte Bewerber anzuziehen." Genau dabei unterstützen Max Grinda und Felix Hahnewald ihre Kunden: Als Gründer und Geschäftsführer von FM Recruiting haben sie dem Fachkräftemangel den Kampf angesagt und unterstützen Pflegeunternehmen bereits seit 2019 bei der Mitarbeitergewinnung. Die beiden Recruiting-Experten wissen daher aus Erfahrung, was es braucht, um Pflegeeinrichtungen als attraktive Arbeitgeber zu platzieren, um deutlich mehr Bewerbungen zu generieren. So konnten sie bereits mehr als 300 Pflegeunternehmen erfolgreich unterstützen und mehr als 1.700 Stellen besetzen. Eines dieser Unternehmen ist die Stiftung Uhlebüll aus Niebüll, wie die Ergebnisse der Zusammenarbeit im Detail aussahen, haben Max Grinda und Felix Hahnewald im Folgenden zusammengefasst.Stiftung Uhlebüll macht großartige Erfahrungen mit FM RecruitingUnter der Leitung von Vorstand Knut Henningsen leistet die Stiftung Uhlebüll aus Niebüll in Südtondern Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und ist zugleich Träger verschiedener Senioren- und Pflegeeinrichtungen, wie zum Beispiel Kurzzeit- und Tagespflegen und einer Pflegeschule. Von Anzeigen in Tageszeitungen bis hin zur direkten Ansprache potenzieller Bewerber wurden auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern seitens der Stiftung verschiedene Ansätze ausprobiert, doch keine Erfolge erzielt. Das Problem: Der Arbeitsmarkt in Südtondern ist sehr begrenzt - und trotz der Nähe zu Dänemark fanden die zu besetzenden Stellen auch keinen Anklang bei den dänischen Fachkräften.Nach vergeblichen Gesprächen mit mehreren Agenturen wurde Knut Henningsen schließlich auf FM Recruiting aufmerksam: Im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen wurde er hier nicht mit einem klassischen Verkaufsgespräch abgespeist, sondern erhielt eine Beratung auf Augenhöhe, die ihn letztlich zur Zusammenarbeit mit den Experten bewegte. "Herr Henningsen hatte bereits erkannt, dass sich der Arbeitsmarkt gewandelt hat, schaffte es im Alleingang allerdings nicht, den steigenden Ansprüchen potenzieller Mitarbeiter gerecht zu werden", betont Max Grinda. "Und hier kamen wir ins Spiel." Gemeinsam entwickelten die Recruiting-Experten und die Stiftung Uhlebüll eine gezielte Social-Media-Strategie, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der potenziellen Arbeitnehmer einging. Mit regelmäßigen Feedbackgesprächen und kontinuierlichen Optimierungen der laufenden Kampagnen fand eine Zusammenarbeit statt, die nicht nur von Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz geprägt war, sondern mit Fokus auf die gemeinsame Zielerreichung auch schnell beeindruckende Ergebnisse lieferte.Recruiting-Experten überzeugen mit beeindruckenden KundenergebnissenDurch die zwölfmonatige Zusammenarbeit mit FM Recruiting erhielt die Stiftung Uhlebüll insgesamt 256 Bewerbungen, aus denen rund 30 neue Mitarbeiter eingestellt wurden - angesichts der Gesamtgröße der Organisation von 300 Mitarbeitern ist die Erfolgsquote bemerkenswert. Besonders beeindruckt zeigte sich Knut Henningsen von der Qualität der eingehenden Bewerbungen: Durch maßgeschneiderte Kampagnen und eine direkte Zielgruppenansprache war es Max Grinda und Felix Hahnewald gelungen, nahezu ausschließlich qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Mit ihren Maßnahmen haben die Recruiting-Experten der Stiftung Uhlebüll nicht nur dabei geholfen, ihren Personalbedarf schnell und effektiv zu decken, sondern auch neue Patienten für die Pflegeeinrichtungen ihres Kunden gewinnen können. Vor allem, weil die Zusammenarbeit mit FM Recruiting herausragende Ergebnisse geliefert und die Entwicklung des gesamten Unternehmens erheblich vorangetrieben hat, empfiehlt Knut Henningsen die Zusammenarbeit mit FM Recruiting uneingeschränkt jedem Pflegeunternehmen weiter, das wie er das Personalproblem im eigenen Unternehmen nachhaltig lösen möchte.Seit Gründung von FM Recruiting im Jahr 2019 haben Max Grinda und Felix Hahnewald, die bereits viele Jahre im Bereich Onlinemarketing tätig sind, schon hunderten Pflegeunternehmen in ganz Deutschland dabei geholfen, funktionierende Lösungen für die Mitarbeitergewinnung zu finden. Das macht die TÜV-zertifizierte Agentur zu einem starken strategischen Partner für bislang über 300 Partnerunternehmen aus dem Sozial- und Pflegebereich. "Wir möchten den Pflegeunternehmen einen alternativen Weg zur Mitarbeitergewinnung aufzeigen, um sie unabhängig von Personalvermittlern und Leiharbeitern zu machen", verrät Felix Hahnewald über ihre Mission. "Damit möchten wir auch dafür sorgen, dass die Unternehmen die Grundvoraussetzungen für langfristige Zukunftsfähigkeit erfüllen können."Sie wollen planbar qualifiziertes Pflegepersonal gewinnen und damit zukunftsfähig bleiben? 