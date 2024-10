Mainz (ots) -Um die französische Fremdenlegion ranken sich viele Mythen. 1831 gegründet gilt sie heute als militärische Eliteeinheit. Die Dokureihe "Fremdenlegion" in ZDFinfo am Dienstag, 22. Oktober 2024, ab 20.15 Uhr, gibt Einblicke in eine Welt, die sich nur sehr selten nach außen öffnet. Sie zeigt das strenge Auswahlverfahren für Fremdenlegionäre, begleitet Dschungelkrieger in Französisch-Guyana auf der Suche nach illegalen Goldgräbern und beim berüchtigten Überlebenstraining im Regenwald. Zu Wort kommen Bewerber, Rekruten und Offiziere verschiedener Regimenter sowie Militärxpertinnen und -experten. Zwei Folgen der Dokureihe von Dunja Keuper sind bereits jetzt in der ZDFmediathek verfügbar."Fremdenlegion: Trainingshölle Regenwald" (20.15 Uhr)Seit 1973 ist das dritte Infanterie-Regiment der Französischen Fremdenlegion in Französisch-Guyana stationiert. Es ist eine Region, die zu 90 Prozent aus Wald besteht und zu den regenreichsten Gebieten der Welt gehört. Legionäre durchkämpfen noch vor Sonnenaufgang und im strömenden Regen den Dschungel, um illegalen Goldsuchern auf die Spur zu kommen. Diese sind in Mafia-ähnlichen Strukturen organisiert und teilweise schwer bewaffnet. Eine zweite Mission in Französisch Guyana nennt sich "Titan": Legionäre schützen den internationalen Weltraumbahnhof in Kourou. Weltbekannt und legendär ist die Fremdenlegion auch durch ihr Dschungel-Trainingscenter, in dem Legionäre, aber auch Soldatinnen und Soldaten befreundeter Armeen im Dschungelkampf trainiert werden. Viele führt das immer wieder an ihre physischen und mentalen Grenzen."Fremdenlegion: Rekruten im Härtetest" (21.00 Uhr)Täglich kommen Männer aus der ganzen Welt zur Legionskaserne im französischen Aubagne. Sie suchen eine zweite Chance im Leben doch nur die wenigsten schaffen die Selektion, wie das Aufnahmeverfahren offiziell heißt. Der Film begleitet vier junge Männer, die unbedingt Legionär werden wollen. Ihre körperliche Fitness wird wieder und wieder getestet, ebenso ihre mentale und intellektuelle Eignung. Kommen sie in der Gruppe mit den anderen klar? Halten sie den Druck aus, die Befehle, das ständige Antreiben, den Mangel an Schlaf und Essen? Können sie sich unterordnen? Sind sie wirklich bereit, alles zu geben?Weitere Folge geplant für 2025Für 2025 wird eine dritte Folge über die französische Fremdenlegion auf Korsika realisiert. Dort befindet sich in der Nähe der Stadt Calvi seit 1967 eine besondere Eliteeinheit, das Fallschirmjäger-Regiment.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/fremdenlegion) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappe zu "Fremdenlegion" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fremdenlegion).- Hier finden Sie ZDFinfo in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5887989