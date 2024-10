© Foto: Symbolbild von A M Hasan Nasim auf Pixabay



Der Kryptomarkt hat jüngst einen beeindruckenden Reifeprozess durchlaufen, von dem insbesondere Unternehmen wie Coinbase profitieren werden. Als führende Plattform für den Handel mit Kryptowährungen konnte Coinbase massiv von der zunehmenden Akzeptanz und Stabilität im Kryptobereich partizipieren. Diese Entwicklungen zeigen sich nicht nur in den steigenden Preisen von Bitcoin und anderen digitale Währungen, sondern auch im wachsenden institutionellen Interesse an Kryptowährungen und dem Anstieg des Handelsvolumens.

Coinbase profitiert vom Bitcoin-Aufschwung

Die Krypto-Plattform Coinbase ist eng mit dem Erfolg von Bitcoin verknüpft, der ältesten und bekanntesten Kryptowährung. Zu Wochenbeginn hat Bitcoin die Marke von 65.000 US-Dollar überschritten und dabei den höchsten Stand seit mehreren Wochen erreicht. Zwischenzeitlich kletterte der Preis sogar noch höher, bevor er sich etwas darunter stabilisierte. Diese Entwicklung hat auch der Coinbase-Aktie Auftrieb gegeben, die mehrere Prozentpunkte zulegte. Der positive Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Preis und der Coinbase-Aktie ist kein Zufall. Coinbase profitiert von jedem Anstieg im Krypto-Markt, da höhere Preise in der Regel auch zu einem erhöhten Handelsvolumen führen. Das bedeutet mehr Transaktionen und damit höhere Einnahmen für die Plattform.

Die Rolle von Spot-ETFs und einem reifenden Markt

Ein zentraler Aspekt der Reifung des Kryptomarktes im Jahr 2024 ist der Durchbruch von Bitcoin-Spot-ETFs. Bis zum dritten Quartal 2024 haben Bitcoin-Spot-ETFs rund 5 Milliarden US-Dollar in digitale Währungen gezogen. Diese Fonds, die Investoren eine einfache Möglichkeit bieten, in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung direkt zu besitzen, haben seit ihrer Einführung im Januar Milliarden von US-Dollar angezogen. Coinbase als Bereitsteller der Infrastruktur für den Handel solcher Produkte, konnte von dieser Entwicklung enorm profitieren.

Stablecoins und Ethereum: Weiteres Wachstumspotenzial

Ein weiterer Bereich, in dem Coinbase 2024 starke Wachstumschancen hat, ist der zunehmende Einsatz von Stablecoins. Stablecoins, die an den Wert von Fiat-Währungen gebunden sind, haben ein Allzeithoch von rund 160 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung erreicht. Diese digitalen Währungen bieten eine stabile Alternative zu volatileren Kryptowährungen und werden immer häufiger für Transaktionen und neue Anwendungen genutzt. Coinbase hat sich als eine der wichtigsten Plattformen etabliert, auf der Nutzer Stablecoins handeln und einsetzen können. Die wachsende Beliebtheit dieser Währungen stärkt das Angebot und die Marktposition von Coinbase.

Neben Bitcoin und Stablecoins spielt auch Ethereum eine entscheidende Rolle im Erfolg von Coinbase. Besonders bemerkenswert ist die zunehmende Nutzung von Layer-2-Skalierungslösungen auf der Ethereum-Blockchain. Diese Lösungen, wie zum Beispiel das von Coinbase entwickelte Netzwerk "Base", helfen dabei, die Transaktionskosten zu senken und die Effizienz des Netzwerks zu erhöhen. Diese Verbesserungen haben dazu geführt, dass die Zahl der täglich aktiven Ethereum-Adressen und die On-Chain-Transaktionen stark zugenommen haben. Dies treibt das Handelsvolumen auf Plattformen wie Coinbase weiter in die Höhe und schafft zusätzliche Einnahmequellen.





Politische Faktoren und die Zukunft von Kryptowährungen

Ein weiterer potenzieller Treiber für den Kryptomarkt und damit für Coinbase ist die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump, der als kryptofreundlicher Kandidat gilt, hat die Unterstützung der Krypto-Community aktiv gesucht und betont, dass die USA ihre Führungsposition im Bereich Kryptowährungen ausbauen sollten. Sollte Trump die Wahl gewinnen, könnte dies zu einem weiteren Boom im Kryptomarkt führen, da er eine nationale Bitcoin-Reserve plant und die USA zum globalen Marktführer in der Krypto-Industrie machen will. Diese politischen Entwicklungen könnten das Vertrauen in den Kryptomarkt weiter stärken und Coinbase zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

Charttechnischer Ausbruch vorerst gelungen

Die Aktie von Coinbase ist zuletzt charttechnisch aus der Abwärtsbewegung ausgebrochen. Der Kurs schaffte es sogar sich oberhalb des 50er Simple Moving Average zu etablieren. Dies ist ein bullishes Signal für viele Marktteilnehmer und wurde auch vom RSI bestätigt, der den Durchbruch der 50er Marke schaffte.

Kurse oberhalb von 180 Euro würden das optimistische Szenario eines weiteren Anstiegs zunächst in Richtung 250 Euro für Coinbase bestätigen. Wenn die Aktie dieses Niveau auf Schlusskursbasis behauptet, winkt als nächste Hürde die 300 Euro-Zielzone, was dann auch nachfolgend Kurse im Bereich des Allzeithochs bedeuten würde.

Erst Kurse unterhalb von 150 Euro würden das oben beschriebene Szenario beenden.

Coinbase - Gewinneraktie im steigenden Kryptomarkt

Coinbase hat sich 2024 als einer der großen Gewinner im reifenden Kryptomarkt etabliert. Das Unternehmen profitiert von der stabileren Marktumgebung, den steigenden Bitcoin-Preisen und der zunehmenden Bedeutung von Stablecoins und Ethereum. Gleichzeitig sorgt die wachsende Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs sowie die breitere Akzeptanz von Layer-2-Skalierungslösungen für eine zunehmende Nutzung der Plattform. Mit einer starken Position im Markt und einem klaren Fokus auf Innovation bietet Coinbase seinen Anlegern langfristige Wachstumschancen. In einer sich schnell entwickelnden Krypto-Welt ist Coinbase bestens aufgestellt, um sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren weiterhin stark zu profitieren. Alles in allem ist die Aktie derzeit sehr interessant für Investoren, die erwarten, dass ein Ausbruch in Bitcoin und Co. In absehbarer Zeit bevorsteht, bzw. stattfindet.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

