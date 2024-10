Hyundai Mobis hat mit der slowakischen Regierung eine Investitionsvereinbarung für den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Elektroantriebskomponenten unterzeichnet. Das Werk in Nováky soll bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 fertiggestellt sein. Dort will der zur Hyundai Motor Group gehörende Zulieferer 300.000 Power-Electric-Systeme für den europäischen Markt pro Jahr produzieren können. Hyundai Mobis verfügt bereits über ein Werk in der Slowakei, ...

