NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 600 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese seien ein harter Auftakt einer langen Saison von Geschäftszahlen aus der Branche gewesen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachrichten von LVMH belegten, wie sehr die Luxusgüterbranche in den vergangenen Monaten habe kämpfen müssen./bek/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 16:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 16:52 / ET



ISIN: FR0000121014

